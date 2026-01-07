L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge
El restaurant Kubu elabora cada setmana aquestes famoses postres amb ingredients nous, a vegades inspirats en propostes dels mateixos clients
La recepta clàssica del pastís de formatge ha quedat enrere. Tot i continuar present a la majoria de cartes gastronòmiques, cada vegada més restaurants i pastisseries aposten per reinventar aquestes postres, actualitzant la recepta amb ingredients fora del tradicional: des de canviar el tipus de formatge, fins a incorporar sabors dolços com Kinder Bueno, galetes Oreo, bombons Raffaello o diferents tipus de torró, especialment amb motiu de les festes nadalenques.
Aquells amants del pastís de formatge en totes les seves variants tenen una cita pendent al restaurant Kubu de Girona. Des de fa sis mesos, l'establiment ofereix prop de 70 sabors diferents d'aquestes postres, esdevenint l'únic negoci a Girona en tenir tanta varietat.
"Primer vam començar amb el pastís clàssic, però la gent en volia més. Vam provar afegint Nutella, i fins avui, quan cada setmana traiem sabors nous", explica la copropietària de Kubu, Alis Ribas. Encarregada de cuinar aquestes postres, afirma que els ingredients dolços són els que queden millor amb el cheesecake, com Ferrero Rocher, bombons Raffaelo, Kinder Bueno, Oreo, Xixona, Suchard i xocolata de Dubai, un dels seus pastissos de formatge més venuts.
"A vegades hem fet servir sabors salats, com formatge blau", concreta, i fins i tot 's'han atrevit amb ingredients no tan típics, com el panettone, novetat de les darreres festes de Nadal.
Per a fer aquestes creacions, Ribas també es guia per la demanda de la clientela. "Per exemple, un grup de joves ens va demanar un cheesecake de piruleta. No va agradar gaire perquè la majoria dels clients que tenim són majors de 30 anys", explica, entre riures.
Les creacions de Ribas es poden trobar a l'establiment, situat al carrer Cristòfol Grober número 4 de Girona, on cada setmana ofereixen entre quatre i cinc varietats de pastís de formatge. També hi ha l'opció de demanar per encàrrec: "Normalment, tardem unes 48 hores en fer aquestes postres, depèn de la feina que tinguem".
A més d'oferir aquesta varietat de cheesecakes, Kubu també presumeix d'haver estat el primer a introduir els poke bowls a la ciutat. Des del seu naixement, el 2020, l'establiment familiar compta amb aquest plat d'origen hawaià, però utilitzant ingredients i amaniments típics de la dieta mediterrània.
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona