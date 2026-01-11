Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món
Mitjançant dissenys que busquen sortir de la norma i una porcellana única al mercat i de collita pròpia, Pordamsa arriba als 50 anys d'història amb més de 78 establiments, locals i internacionals, com a clients
Un arbre fet amb diferents figures de porcellana s'enfila per una paret, amb una base feta de peces en forma de piano, gerres i animals, entre altres. El tronc està completat per plats de color blanc i majoritàriament quadrats, fins que es bifurca en dues branques, una d'elles acabada amb vaixella de diferents formes i colors fets a partir de vidre i fusta. Amb una sola escultura a l'entrada de la seva fàbrica i botiga a Sant Climent de Peralta, l'empresa Pordamsa capta una trajectòria de 50 anys: des dels primers dissenys que la família Puigdemont va crear el 1975, fins a l'actualitat, quan les seves peces de porcellana completen la vaixella de més de 78 restaurants catalans i d'arreu del món.
Si bé Pordamsa dedica el 99% de la seva producció al sector de l'hostaleria, el negoci familiar va començar elaborant peces petites de decoració per a després convertir-se en "una de les primeres empreses del món a fer el plat quadrat". Això li va donar reconeixement a escala europea, explica el director general de l'empresa, Gerard Crous. L'empresa va fer el salt complet a l'hostaleria el 2012, començant per restaurants catalans, per a més tard comercialitzar a França i Itàlia, fins a arribar als Estats Units, l'Orient Mitjà i Àsia.
Productes de Pordamsa s’han trobat i es troben en alguns dels millors restaurants de Catalunya, Espanya i el món: El Celler de Can Roca, Miramar, Disfrutar, Enigma, Casa Cacao, Casamar o Fishology es compten entre els més propers, però també La Salita (València), Alameda (Hondarribia), La Micheline (Ginebra), Refuge Des Gourmets (Machilly, França), Rozbrat (Varsòvia), Rijnzicht (Països Baixos), Hélène Darroze at The Connaught (Londres), entre d’altres, molts dels quals reconeguts amb estrelles a la Guia Michelin. Alhora, la marca ha col·laborat amb xefs com André Chiang (Singapur), Yasuka Takada (Osaka, Japó) i Alex Atala (São Paulo, Brasil).
Els seus dissenys únics i allunyats de la vaixella clàssica són una de les raons que ha fet que Pordamsa travessi les fronteres de la península Ibèrica. Mitjançant la prova i error, l'empresa crea fins a "80 dissenys diferents" cada any, cadascun amb la seva pròpia personalitat. La naturalesa és una de les seves principals fonts d'inspiració, creant vaixelles que emulen les roques volcàniques, els troncs dels arbres que conformen un bosc, núvols i la marea del mar, i, fins i tot, el cosmos, que es trasllada a un plat amb fons negre i estrelles. Ubicacions com Empúries o les illes Gregues també es veuen reflectides en algunes peces.
La col·lecció es completa amb elements més senzills, com grans de cacau i ostres, gots (producte nou), coberts i copes, a més de bols amb reixa destinats a la cuina a la brasa o amb nitrogen líquid, entre altres.
"Quan tenim un model fet, incorporem altres aspectes per adaptar-lo al dia a dia d'un restaurant: que el plat no pesi, i es pugui apilar i agafar, per exemple". A banda, també han de tenir en compte que "quan el posem al forn, s'encongeix un 14,1%; per tant, el model base ha de ser més gran i comptar amb què s'anirà fent més petit".
Quaranta mans per un sol plat
"Sóm el més gran dels artesans, amb la més petita de les fàbriques". Així defineix Crous el treballa a la fàbrica de Sant Climent de Peralta, que utilitza com a matèria primera una fòrmula específica, “com la de la Cocaola”, que inclou un percentatge concret de "feldespat de Llançà, Kaolin d'Alemanya i quars". El resultat d’aquesta barreja és la que produeix una "porcellana única i no porosa", a més "d'una pasta flexible" que permet a l'empresa desenvolupar les seves emblemàtiques vaixelles de formes. "Fins al 2015, només es treballava amb porcellana blanca. Ara comencem a fer servir altres materials, com el vidre, la fusta i les pastes de colors", explica Crous.
Després de barrejar la pasta durant 12 hores, i deixar-la airejar-se durant dues hores més amb espàtula per treure les bombolles, es trasllada a la sala de motlles: "Les peces cada dia surten del motlle una mica diferents, ja que depenem de la temperatura i la humitat". És per aquest motiu que també empren dues màquines: "Tenen un motlle a cada costat, els ajuntem i injectem la pasta".
La feina de corregir les imperfeccions de cada peça, però, és completament manual: en una de les sales de la fàbrica hi reposen estanteries plenes de vaixella acabada de sortir del motlle mentre diversos parells de mans treballen, mitjançant una esponja humida o espàtula, per a corregir cada plat. Els encarregats de dur aquesta tasca provenen, majoritàriament, de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, i són el relleu d'aquells treballadors ja jubilats que formaven part de Pordamsa des de 1975.
Després d'un cicle de 8 hores a 900 graus al forn, procés que permet “endurir la peça el suficient per poder-la treballar”, una part d’aquesta es pinta de color rosa fosc: “Es tracta d'un producte que s'aplica perquè el vernís no s'adhereixi a la peça i quedi mate. D'aquesta manera podem tenir peces completament brillants”. El vernís posterior s’aplica de manera manual.
La producció de la peça es completa amb dues passes més: d'una banda, es col·loca al forn a 1.400 graus de temperatura, per a després disminuir-la a 1.050 i "treure oxigen per a que la porcellana no surti groga". Aquest procediment és un altre dels trets diferencials de Pordamsa, i aporta a la peça “la màxima duresa i el color blanc pur de la nostra porcellana”. En acabat, la peça es poleix una última vegada amb un disc de diamant, i es trasllada al magatzem de Pordamsa. En tot aquest procés “el plat passa per almenys 40 mans”, concreta Crous.
"Anem fent lots de 500 en 500", explica el director general, qui remarca que "no fem peces a mida, només a vegades. Per exemple, hem fet col·laboracions amb establiments perquè ens han donat bones idees: ells són els primers a fer servir la peça, però després l'afegim al nostre catàleg".
Durant el procés, tota la pasta de porcellana sobrant es reutilitza, igual que aquelles peces que, per una raó o altra, s'han trencat. Aquestes conformen un segon mural a l'entrada de la seu a Pordamsa, i que dona la benvinguda a la botiga en físic on estan exposades les diferents creacions de l'empresa: "Aquí pots trobar plats de 7 a 57 euros. Ens adaptem a tota mena d'establiments", explica Crous, tot afegint que acostumen a fer visites guiades per la seu "per ensenyar d'on ve el nostre producte".
