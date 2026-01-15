Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La catedral de Girona ja és comestible

Un establiment ubicat al Barri Vell ofereix aquest icònic monument en forma de gofre

Gofre en forma de Catedral de Bubble In.

Redacció

Redacció

Girona

Amb l'objectiu de retre homenatge a Girona i la seva Catedral, un negoci situat al cor del Barri Vell ha transformat aquest emblemàtic edifici en gofre, producte que pot anar acompanyat de xocolata i toppings segons el gust del client.

Es tracta de Bubble In, establiment fundat fa tres anys per dos joves gironins "enamorats" de la ciutat i de les seves tradicions, com el xuixo, que també part de la carta del local. Aquestes i altres elaboracions dolces, com pastisseria italiana (aragostine) i dolços casolans (pastís de formatge i pastanaga, per exemple), es poden acompanyar amb granissats fets amb fruites i begudes d'especialitat com ube (d'origen filipí) i te matcha. Bubble In està situat al carrer Bonaventura Carreras Peralta.

