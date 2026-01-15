La catedral de Girona ja és comestible
Un establiment ubicat al Barri Vell ofereix aquest icònic monument en forma de gofre
Amb l'objectiu de retre homenatge a Girona i la seva Catedral, un negoci situat al cor del Barri Vell ha transformat aquest emblemàtic edifici en gofre, producte que pot anar acompanyat de xocolata i toppings segons el gust del client.
Es tracta de Bubble In, establiment fundat fa tres anys per dos joves gironins "enamorats" de la ciutat i de les seves tradicions, com el xuixo, que també part de la carta del local. Aquestes i altres elaboracions dolces, com pastisseria italiana (aragostine) i dolços casolans (pastís de formatge i pastanaga, per exemple), es poden acompanyar amb granissats fets amb fruites i begudes d'especialitat com ube (d'origen filipí) i te matcha. Bubble In està situat al carrer Bonaventura Carreras Peralta.
