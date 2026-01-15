De l’Empordà a Uganda: Toni Gerez i Empordàlia, ambaixadors de l’educació amb un maridatge solidari
Formatges, vins i música en un tast al celler Empordàlia Vilajuïga, el 24 de gener, per transformar el plaer gastronòmic en educació per a infants
Les entrades, esgotades en dos dies, destinen el 100% de la recaptació a We Love Uganda
Quan el plaer de tastar es converteix en compromís social. El cap de sala de Castell Peralada Restaurant, Toni Gerez, i el Celler Empordàlia Vilajuïga uneixen talent i prestigi en un maridatge solidari que destinarà el 100% de la recaptació a projectes educatius per a infants a Uganda, a través de l’associació empordanesa We Love Uganda.
Les entrades, esgotades en només dos dies, confirmen l’èxit d’una proposta que el proper 24 de gener transformarà formatges i vins en una eina real de transformació social.
Un pont invisible però sòlid
El maridatge tindrà lloc al Celler Empordàlia de Vilajuïga i permetrà gaudir de 8 formatges i 4 vins, tot acompanyat de música. Les entrades, a 24 euros, eren limitades i es van esgotar ràpidament. Segons el celler és un "fet que demostra la bona rebuda de l’activitat i l’experiència excepcional que suposa poder comptar amb el Xef Toni Gerez”, reconegut amb Estrella Michelin al servei de sala 2023, Premi Juli Soler de sala 2019 i Premi de Sala Josep Mercader 2017.
Simón Casanovas, gerent d’Empordàlia, destaca que l’educació és “una eina clau per al progrés” i que la cooperativa treballa “per transformar experiències en impacte social”, en aquesta ocasió amb la implicació humana de Toni Gerez. “La participació de Toni Gerez no només aporta coneixement del vi i el formatge: la seva sensibilitat, generositat i compromís humanitzen aquesta experiència i l’elevem a una causa que comparteix la nostra visió.”
A través de maridatges solidaris, han aconseguit convertir el plaer de tastar en una oportunitat per garantir educació a infants a milers de quilòmetres de l’Empordà. Junts, han construït un pont invisible però sòlid entre l’Empordà i l’Àfrica. No és la primera vegada que Empordàlia col·labora amb We Love Uganda. Des que el 2022, el celler empordanès va participar en una campanya de micromecenatge, organitzada per l’associació, han estat diverses les accions solidàries organitzades des d’Empordàlia.
La carrera de Toni Gerez combina gastronomia d’elit amb un compromís sincer en projectes solidaris, especialment amb We Love Uganda i els projectes de beques per a infants en situació de vulnerabilitat. Gerez explica: “El meu vincle amb l’entitat solidària ve des del primer dia que em van proposar fer una acció solidària. El projecte és una història molt maca que realment necessita el recolzament de tothom”.
We Love Uganda és una associació que va néixer el 2019 amb l'objectiu de lluitar contra les desigualtats i treballar per garantir l'educació dels infants a Uganda. Actualment, prioritzen defensar una educació a tots els infants com a eina per decidir el seu futur.
La tria de formatges
El compromís es tradueix en maridatges que van més enllà d’un tast. Cada detall connecta territori, plaer i consciència social. “La tria de formatges es fa sempre amb la defensa del territori. Busquem formatges de proximitat, de territori i coses úniques”, explica Gerez.
Gastronomia i pedagogia
L’experiència també té una clara voluntat pedagògica: el públic descobreix noves maneres de consumir i cuinar el producte. “Farem alguna preparació per incentivar la gent a fer plats relacionats amb formatges a casa”, apunta Gerez. Segons ell, l’èxit rau en l’equilibri entre gaudi i solidaritat: “Els muntem una superfesta de música, vins i formatges”. Enguany, la part musical comptarà amb el músic Robert Molina, que acompanyarà l’acte amb un repertori del seu treball artístic per fer gaudir el públic amb tots els sentits.
Enoturisme solidari
Des del 2022, Empordàlia impulsa un enoturisme solidari reconegut pel públic i el sector amb tres Premis Vinari consecutius, demostrant que el compromís social és necessari i valorat. “Creiem que el futur de l’enoturisme passa per la sostenibilitat entesa de manera integral: respecte pel medi ambient, però sobretot per les persones. La solidaritat aporta un sentit més profund a l’experiència i crea un vincle més fort i honest amb el públic. El vi també pot ser una eina de consciència, connexió i suport”, subratlla Casanovas.
Col·laboren amb entitats com We Love Uganda, Arrels, Sant Joan de Déu o AREDI, defensant drets bàsics com educació, salut i habitatge. “Com a cooperativa, creiem que fer vi també és assumir una responsabilitat social.”
Un compromís ferm
Des de fa dos anys, el maridatge solidari s’organitza amb regularitat: el primer any va tenir lloc fa dos anys al Celler Empordàlia, i l’any passat es va traslladar al 1923 Wine Bar del Restaurant Nou Celler Peralada, sempre de la mà del Xef Toni Gerez, que aporta el seu talent, sensibilitat i compromís humanitari a cada tast.
En aquest camí, Toni Gerez i Empordàlia s’han convertit, gairebé sense proposar-s’ho, en ambaixadors de l’educació, demostrant que la cultura gastronòmica i del vi, quan es posa al servei dels altres, educa, obre oportunitats i sembrar futur.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines