La Garoinada torna a Palafrugell amb noves propostes gastronòmiques i activitats
La nova edició de la campanya, que comença el 16 de gener i s'allarga fins al 29 de març, inclou menús amb garoines, xuixo de postres i vins de Mas Oller, a més d'experiències com tallers de ceràmica i sortides amb vaixell clàssic des del port de Llafranc
La Garoinada, la campanya gastronòmica d’hivern de referència a Palafrugell, arriba a la seva 35a edició amb la participació de nou restaurants i cinc allotjaments de Palafrugell, Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. La iniciativa, que comença aquest 16 de gener i s’allargarà fins al 29 de març, compta amb els restaurants L’Arc i Xadó, i l'hotel Can Liret, de Palafrugell; els restaurants i hotels El Far i La Llagosta i els restaurants Llafranc “Cal Gitano” i Terrassa Terramar, de Llafranc; els restaurants El Balcó de Calella i El Càntir Hotel Alga, i l'hotel Alga i Sant Roc de Calella de Palafrugell; i el restaurant i hotel Es Portió Hotel Hostalillo, de Tamariu.
Els establiments oferiran un menú que inclou un entrant de garoines, un primer plat a escollir entre el catxoflino –plat autòcton de cuina tradicional– o una proposta alternativa de cada establiment, xuixo, aigua, vi i cafè. Com a novetats d’enguany, el xuixo és el protagonista de les postres i els menús estan maridats amb vi del celler Mas Oller. Entre els segons a escollir de cada restaurant, s’oferiran plats com arròs rostit a El Balcó de Calella, suquet de rap a Es Portió, a Tamariu, o peix de llotja de Palamós a "Cal Gitano", a Llafranc.
Entre les altres novetats en el menú d’aquest any, que tradicionalment es poden combinar amb nits d’hotels, també s’oferiran dues experiències complementàries. D’una banda, un taller de ceràmica per decorar plats amb garoines a càrrec de la ceramista i autora del cartell d’aquesta edició, Laura Elias. D’altra banda, una sortida amb vaixell clàssic des del port de Llafranc, amb una petita degustació de garoines i vi de l’Empordà inclosa de la mà de l’empresa Llaüts i velers. Una altra novetat fa referència al preu del menú, que oscil·la entre els 60 i 68 euros, segons el criteri de cada restaurant.
La campanya també ofereix diferents fórmules de cap de setmana que combinen el menú de la Garoinada amb l’allotjament en un dels hotels participants. A més, els allotjaments inclouen un talonari de tiquets per visitar gratuïtament diversos equipaments culturals del municipi, com la Fundació Josep Pla, la Fundació Vila Casas Can Mario, el Jardí Botànic de Cap Roig i el Museu del Suro de Catalunya, així com un tiquet per a la piscina municipal i un val de descompte per a Vins i Licors Grau, patrocinador de la campanya.
Identitat i tradició
"La Garoinada és una oportunitat per explicar al món que Palafrugell no només és sol i platja, sinó que també tenim una identitat i tradició pròpia", ha explicat Marc Piferrer, alcalde accidental de Palafrugell i regidor de Promoció Econòmica, per posar en valor la campanya. Piferrer ha recordat els orígens de la campanya, que "va néixer als anys noranta com una iniciativa local per reivindicar un producte tan excepcional com la garoina", molt arrelat a "la cuina més autèntica de la Costa Brava". També ha subratllat la campanya com una proposta que "gairebé era una trobada entre amics" i avui s'ha convertit en "una de les campanyes gastronòmiques més emblemàtiques de les comarques gironines, amb una forta implicació dels restauradors".
En aquest sentit, l'alcalde ha remarcat especialment el valor de La Garoinada com a motor econòmic fora de la temporada alta, ja que "passa just quan hi ha menys activitat turística al nostre municipi", ha afirmat, assenyalant que permet generar "interès, reserves i pernoctacions" i ajuda a hotels, restaurants, comerços i allotjaments a "mantenir l'activitat, conservar llocs de treball i reduir la dependència dels mesos d'estiu".
L'edició d'aquest any, segons Piferrer, hauria de servir per "reforçar el missatge de sostenibilitat, respecte pel mar i pesca responsable", amb l'objectiu que "no sigui només una altra edició, sinó una eina estratègica per consolidar un model turístic menys estacionat i profundament arrelat al territori".
