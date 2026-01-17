El millor gintònic d'Espanya el fa un cocteler de Palamós
Guillem Bueso, campió nacional de l'especialitat, explica els secrets per elaborar el combinat premiat
El bartender palamosí està al capdavant de l'empresa especialitzada en cocteleria acrobàtica G4F Cocktail Catering
El gintònic fa temps que va deixar de ser una simple barreja de ginebra, tònica i una rodanxa de llimona. Per als autèntics coctelers, darrere una bona copa hi ha experiència, tècnica i criteri: “Ja no es prepara amb un got de tub, tres gels i llimona”, declara Guillem Bueso, bartender de Palamós i campió nacional del millor gintònic 2025 al Campionat d'Espanya de Cocteleria que es va celebrar el novembre passat a Mallorca, a més de subcampió de Catalunya de cocteleria acrobàtica (flair bartending) 2025 i campió l'any 2024.
Per a Bueso, no hi ha fórmules màgiques (però sí secrets que encara no desvelarà): “El millor gintònic es prepara amb molts anys d’experiència”, assegura. El seu, guanyador nacional, parteix d’una base molt concreta: ginebra de qualitat –en el seu cas, Xoriguer, la ginebra menorquina del concurs–, tònica amb un toc de llima i una selecció d’aromes molt precisa (i un punt sorprenent).
Un dels protagonistes de la copa guanyadora és la lavanda, un ingredient que va descobrir relativament fa poc, però que ha marcat el seu estil. “És un dels aromes que més m’agrada, no sé com explicar-ho, però em relaxa”, argumenta. L’utilitza en forma de cordial (“un sucre líquid àcid”): “No és per beure sol, òbviament, però per ajuntar amb cocteleria és un producte ideal”.
El toc final arriba amb la mandarina, la seva fruita preferida: “Aportar l'aroma final de mandarina el fa ser bo”. Aquesta combinació el va acabar de convèncer després de recórrer diversos campionats arreu del país. “He anat veient què es jutjava, què valoraven, fins que a Sevilla els va agradar moltíssim i vaig decidir portar aquest gintònic al campionat nacional”.
La clau: el gel
Més enllà del toc personal de cada cocteler, Bueso considera que la clau és “la quantitat de gel que hi poses”. “El principal i el més important és refredar bé la copa”, insisteix. El procés és minuciós: refredar la copa amb molt gel, remenar perquè baixi la temperatura, retirar l’excés d’aigua i omplir-la de nou fins a dalt amb més gel. Només llavors s’hi afegeixen els ingredients: “Sis centilitres de ginebra, una part de lavanda –no et diré quina–, tota una tònica i acabem amb un twist de mandarina aromatitzant”.
El twist, explica el bartender, és una tècnica de la cocteleria que implica “doblegar i esprémer la part de la pell on hi ha tots els olis i les essències olfactives”. Primer impregna la base i el tall de la copa perquè “quan l’agafis, l’olor de la mandarina et quedi als dits”, i després aromatitza la boca de la copa abans d’introduir-ho a dins del combinat.
Tot i l’evolució del gintònic, el bartender alerta dels excessos: “Un dels errors més comuns és la tècnica, però també decorar massa: no cal fer una amanida”, assenyala. Per a Bueso, afegir massa ingredients no millora el resultat: “Taronja, llimona, romaní o escuma… crec que és excessiu. Menys és més”.
Campió de Flair bartending
Més enllà del gintònic, Guillem Bueso és una referència en cocteleria acrobàtica (flair bartending). El seu primer contacte va ser gairebé accidental: “Vaig descobrir-ho a través d’un vídeo i em vaig posar a llençar ampolles a la platja, a veure què passava”. La curiositat el va portar a formar-se a Barcelona, després de treballar en una cocteleria a Platja d’Aro, i a dedicar-hi anys d’entrenament intens.
Avui és subcampió de Catalunya 2025 i campió 2024, amb una rutina d’entrenament exigent: “Entreno un mínim quatre hores al dia, almenys la meitat dels dies de l’any”. El talent li ha permès un segell personal després de provar molts moviments: “Tinc el meu mètode de servei: me la fico al coll i serveixo directament sense tocar l’ampolla”.
Actualment, el bartender té una de les poques marques de cocteleria acrobàtica de Catalunya: G4F Cocktail Catering. L’empresa crea un esdeveniment a domicili de càtering amb shows, tasts i tallers dinàmics. I és que el flair és sobretot espectacle: “El primer que fa la gent quan començo el show és treure el mòbil”. Per això, la clau està en la connexió amb el públic: “El servei és més visual, més interactiu amb el client. Xerro amb la gent, jugo mentre els serveixo o els deixo fer el shake”.
Per a Bueso, un flair bartender és “una persona apassionada, una mica boja, que estima la cocteleria i vol fer gaudir el client”. I aquesta passió és el que, segons ell, marca la diferència. “És una professió molt passional i alhora sacrificada, però tinc el plaer de compartir equip amb grans professionals com Rubén Zayas, amics de fa més de vint anys i amb qui ja he viscut dos campionats nacionals”.
