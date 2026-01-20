Quan una cervesa té el sabor de l'Empordà
Mitjançant una barreja de passió i experimentació, Xavier Pujol captura el paisatge empordanès amb Limbik, una línia de cerveses i kombutxes artesanes elaborades a partir de producte local
I si la tramuntana d'una platja al Cap de Creus o el sabor de les cireres de Llers es poguessin tastar amb un glop de cervesa? L'empordanès Xavier Pujol ho ha aconseguit a toc d'experimentació, materialitzant la seva passió en la línia de cerveses Limbik. El nom, explica, fa referència "a la part del sistema nerviós lligada a allò no racional": "Quan olores un pastís que et recorda a la teva àvia o se't posa la pell de gallina perquè una cosa t'agrada molt, és el sistema límbic actuant", afegeix.
Els sabors que abraça aquesta marca de cervesa artesana, elaborada en un obrador a Vilablareix, tenen l'objectiu "d'abocar-te" a diferents paratges de l'Empordà: "Cada cervesa representa el lloc on jo m'imagino bevent-la i gaudint-la. És la sensació que vull traslladar". Per exemple, Pujol parla de la Radler, amb llimona i marialluïsa empordaneses, "lleugera, amb un to refrescant, m'imagino prenent-la en una caleta", mentre "la Märzen, més torrada, és ideal per a després de passejar els gossos pels boscos de Terrades".
Per aconseguir fer arribar aquests escenaris, Pujol utilitza productes locals en algunes de les cerveses: la Grape Sour compta amb most de raïm macabeu de Garriguella i diferents llevats de vi, mentre que la Fruit Gose inclou fruits vermells d'Albanyà, entre altres ingredients. "Aquest any m'agradaria treure una cervesa de cireres de Llers", apunta Pujol.
Les col·laboracions amb altres negocis empordanesos, ja siguin dissenyadors per a les etiquetes com productors, també són una pota fonamental de Limbik, com demostra la cervesa Imperial Porter, d'edició limitada: "L'Empordà és ple de camps de blat i ordi, i vaig decidir col·laborar amb un pagès perquè un percentatge de la cervesa fos feta amb cereal cru d'aquí".
Més que una beguda
L'interès de Pujol per la cervesa va néixer de manera casual, mentre estudiava Turisme a la Universitat de Girona: "A prop d'on vivia hi havia el pub Excalibur, i, al costat, una botiga de cerveses d'exportació". La seva curiositat es va potenciar durant l'Erasmus que va realitzar a Bèlgica, considerada una de les meques de la bona cervesa: "Tenen carta, marques i logos, és un producte molt més cuidat".
Voler continuar aprenent sobre aquesta beguda el va dur a fer cursos (com el d'elaboració de la Universitat d'Alacant), fins que va decidir deixar la seva feina i posar en marxa Limbik amb l'objectiu de crear cerveses que "obrin el paladar" i "donar a conèixer sabors diferents dels tradicionals". Justament aixó és el que l'elaborador empordanès considera que manca a la cervesa belga: "Moltes elaboracions venen de monestirs i no s'atreveixen a tocar-les ni a experimentar".
Anant una passa més enllà, Pujol aspira a que "cada plat pugui disposar d'una cervesa", sigui per acompanyar "postres" com "formatges". En aquesta línia, Limbik compta amb la Pastry Strout, fermentada amb pasta de full del forn de pa Maia de Figueres i destinada a anar de la mà d'unes postres.
En la línia de continuar innovant, Limbik compta des de fa mig any amb un obrador a Llers per a elaborar dos sabors de kombutxa: hibisc amb gingebre, i camamilla amb menta. "Es tracta d'una beguda més ecològica i saludable, adaptada al que volen alguns clients ara", explica Pujol, tot afegint que també està treballant per posar a la venda aquest 2026 una línia d'aigua amb gas i llúpol.
Tant l'empordanès com altres petits productors de cervesa artesana es troben "picant pedra" per a guanyar presència, si bé Limbik es pot trobar al Motel (Figueres) o la Tartana Can Massanet (Vilafant), a més de botigues com la Formatgeria de Llançà o l'Elixir de Girona.
Amb tot, Pujol afirma que encara queda feina a fer per "enamorar la restauració" i donar a conèixer "una cultura cervesera molt gran que tot just s'està descobrint": "El hype de la cervesa artesana no ha baixat, però hi ha més varietat i el client és més selecte, ja que en sap més".
