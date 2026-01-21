Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesdesaparegut Palau-satorllevantada Gironariu OnyarTer Stegen
instagramlinkedin

Enologia

El celler Masia Serra crea 'El Refusat', una edició especial de vins reetiquetats després de sortir de la DO Empordà

“No és una qüestió de qualitat, sinó un acte de transparència i reivindicació”, assegura Masia Serra de Cantallops

Les ampolles del celler ja tenen un nou etiquetatge, després de sortir de la D0 Empordà

Les ampolles del celler ja tenen un nou etiquetatge, després de sortir de la D0 Empordà / Empordà

Redacció

Redacció

Cantallops

Després d’haver pres la decisió de sortir de la Denominació d’Origen Empordà, el celler Masia Serra, situat a Cantallops, ha explicat que s’ha vist obligat, per requeriment normatiu, a reetiquetar ampolles que ja havien estat prèviament certificades amb el segell de la DO.

Edició especial

D’aquesta situació neix “El Refusat”, una edició especial d’ampolles del celler que han deixat d’estar emparades per la denominació d’origen a la qual pertanyien. Des de Masia Serra expliquen que han decidit presentar-les amb aquest nom com un acte de reivindicació i transparència, i no pas per una qüestió de qualitat. “No és un tema de qualitat, sinó de complir unes normes que no defineixen qui som ni com entenem el vi”, han assenyalat. En aquest sentit, el celler defensa que hi ha vins que prefereixen ser fidels a si mateixos.

Jaume Serra mostra les ampolles amb el nou etiquetatge

Jaume Serra mostra les ampolles amb el nou etiquetatge / Empordà

Ajustant-se a les exigències

Segons el celler, aquesta reetiquetació respon exclusivament a la necessitat d’ajustar-se a unes exigències administratives que, a parer seu, no reflecteixen la seva identitat ni la seva manera d’elaborar vi. Amb “El Refusat”, Masia Serra vol visibilitzar aquesta situació i deixar clar que es tracta dels mateixos vins que abans estaven certificats per la DO.

L'etiqueta, una mostra de transparència i reivindicació

L'etiqueta, una mostra de transparència i reivindicació / Empordà

L'activitat del celler continua

Malgrat aquests canvis, l’activitat al celler continua amb normalitat. Durant aquests dies d’hivern, la poda avança a les vinyes, que ofereixen un paisatge serè i tranquil. Des de Masia Serra conviden els visitants a acostar-s’hi i gaudir de la calma que ofereix la natura en aquesta època de l’any, i destaquen que és un bon moment per conèixer de prop el treball a la vinya i la bellesa de l’entorn.

Notícies relacionades

Paral·lelament, el celler ha llançat una promoció especial amb motiu de Sant Valentí. Ofereix la possibilitat de regalar una experiència enoturística al seu allotjament, El Recer de Masia Serra, situat entre vinyes. La proposta inclou una nit d’allotjament, decoració romàntica a l’habitació i un tast de vins per a dues persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents