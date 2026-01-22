La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
Inspirada en el mar Mediterrani, l'elaboració de Can Edo ha estat guardonada en la tercera edició del Campionat d’Espanya de Pizzes
"La clau d'una bona pizza és escollir bé la matèria primera". Així ho defensa el xef italià Edoardo Gualtieri, autor de la segona millor pizza de tot Catalunya segons la tercera edició del Campionat d'Espanya de Pizzes, convocat per la guia digital lamejorpizza.es.
La Pizzeria Can Edo, el seu establiment, s'ubica al carrer Josep Tarradellas de Blanes, a pocs minuts de la platja S'Abanell. Justament, el mar Mediterrani dona nom i inspiració a la pizza reconeguda amb aquest segon premi, la "Mediterránea", formada a partir d'una combinació de pop, mozzarella de búfala Campana, tomàquet cherry, maionesa de nyora, xampinyons caramelitzats i alfàbrega fresca.
Aquest és el primer guardó que l'establiment guanya des que va ser fundat, dos anys enrere, quan Gualtieri va quedar "captivat" per les platges i ambient de Blanes. En aquell moment estava treballant a Sartoria Panatieri (Barcelona), present al rànquing 50 Top Pizza Europe 2025 i reconegut el 2024 com la tercera millor pizza del món, segons The Best Pizza Awards, entre altres guardons.
"La gent venia més per la fama que no pel producte. Sentia que no es donava prou importància a la feina dels pizzers", expressa Gualtieri. Amb l'objectiu de tornar a "l'autenticitat" de la cuina italiana i a "la proximitat amb la clientela", el xef va fundar Can Edo: "Dos anys després, crec que encara mantinc el meu objectiu".
Més de 25 anys d’experiència
La carrera culinària de Gualtieri va començar quan tenia 16 anys al seu poble, treballant per la pizzeria Il Pincio (Ancora). Amb els 18 anys acabats de complir, va marxar a Berlín, on va feinejar per a diferents pizzeries fins que sis anys després va tornar a Itàlia. Més endavant, el 2019 es va traslladar a Barcelona per a formar part de l'equip de Garden Pizza, i, després, del de Sartoria Panatieri.
El seu pas per aquests establiments és el que ha donat a Gualtieri facilitat a l'hora de treballar producte local, principalment provinent del mercat de Blanes, i adaptar la carta segons els aliments de temporada: "M'agrada fer canvis i oferir alguna cosa nova". Les idees per a la creació pizzes "moltes vegades venen per casualitat. Vaig caminant pel mercat, veig un producte que em pot servir i penso com el puc combinar". Ara per ara, la carta de l'establiment inclou pizzes com la Marinara Can Edo -amb salsa de tomàquets cherry locals rostits en forn, all tendre, stracciatella de burrata, tàpera fregida, anxoves del cantàbric i pols d'olives -, i l'escalivada vegana, elaborada amb crema de carbasseta, verdures grillades, formatge vegà i nous pacanes.
El restaurant també ofereix amanida de la casa i de tomàquet, entrants com focaccia i porchetta di Ariccia, així com calzone tradicional i trufat. La proposta es completa amb diferents tipus de pastes, com espaguetis amb carbassó i tallarines cacio e pepe -amb all, tàperes, anxoves, tomàquets cherrys i alfàbrega-. La carta de postres inclou cannolo de festucs i milfulls de crema de llimona i fruits vermells.
