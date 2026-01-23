Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
L'establiment del barri vell, germà de la botiga Cal Formatger, s'acomiada amb tres últims serveis els dies 30 i 31 de gener
El restaurant especialitzat en cuina formatgera Formaticum s'acomiada després de sis anys d'activitat al carrer de la Cort Reial número 18 de Girona. Així ho ha informat el propietari d'aquest establiment germà de Cal Formatger, Marc Masó, a través del seu compte d'Instagram, on ha deixat clar que la clausura del restaurant del barri vell no es deu a "falta de ganes, ni de clients, ni tampoc per la situació delicada del món de la restauració": "És una decisió que vam prendre després d'agafar el relleu de la Noucentista [l'estiu de l'any passat es van fer càrrec d'aquesta botiga de productes gastronòmics del carrer Migdia, el propietari de la qual es jubilava]. La idea era tancar després de fires de Girona o al novembre".
Les reaccions a través de les xarxes socials no s'han fet esperar. Els gironins lamenten el tancament d'un establiment únic tant a la ciutat com a la província, i de perdre l'oportunitat de tastar els seus plats amb el formatge com a base. Tindran una última ocasió de fer-ho els dies 30 i 31 de gener, quan Formaticum portarà a terme els tres darrers serveis de la seva història.
Després, Masó anima als gironins a visitar el petit espai de degustació instal·lat des de fa cinc mesos a Cal Formatger, format per "quatre taules on fem tastets de formatge amb vins". Alhora, el temps "extra" amb què comptaran ell i el seu equip sense el restaurant el volen invertir en "apostar al màxim per ser un referent en formatge a Girona" i continuar construint sinergies amb l'hostaleria. Per posar exemples, alguns dels més de 700 formatges que han passat per Cal Formatger es poden trobar al restaurants Cipresaia (Girona), l'Aliança (Anglès) i l'Hotel del Teatre (Regencós).
Amb la porta entreoberta
La demanda de la clientela va motivar Masó a donar sortida a Formaticum el 2019, al mateix local que havia acollit la històrica Granja Mora del 1939 al 2002. "Recordo que quan era petit hi anava a menjar xuixos i suïssos", explica Masó, tot afirmant que el seu avi encara té relació amb la filla dels fundadors del bar, Maria Carme Ribas Mora: "El dia abans d'inaugurar Formaticum, li vaig trucar per avisar-la que em quedava el local".
L'aposta inicial de Masó era crear un "espai de degustació o cheesebar" i punt de trobada on "formatgers poguessin presentar els seus projectes, i els ciutadans fer tastos". Una de les raons que el van fer canviar d'idea va ser que volia donar al restaurant "independència" de la botiga, si bé ser el germà de Cal Formatger "ens va donar avantatge, ja que partíem amb una clientela ja feta". Masó afirma que tampoc va tenir por que una carta única com la seva, formada en conjunt per un 99% de plats fets a partir de formatge, no tingués una bona rebuda. Tot el contrari: alguns dels plats estrella de Formaticum que de segur romandran en la memòria dels gironins són la fondue feta amb formatges del Pirineu, Garrotxa, Cerdanya i Ripollès, la pasta a la roda, cuinada dins un formatge; i el tartiflette, plat francès adaptat als productes catalans utilitzant cansalada i formatge de la Vall de Llémena.
La visita de personalitats com l'exfutbolista del Barça Oleguer Preses i la victòria al programa Joc de Cartes de TV3, una experiència que Masó descriu com "extraordinàriament bona", són algunes de les anècdotes que l'expert gironí en formatges s'emporta de Formaticum. Encara més, afirma que aquest no és el final del restaurant i que el seu objectiu és traslladar-lo a altres formats: "Que tanqui no vol dir que algun dia no pugui estar en algun festival, en petit format. Hi ha línies de treball que fins ara no havíem pogut explorar per falta de temps".
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments