El món del peix i el vi de l'Empordà s'uneixen per a promoure el producte del territori
L'Espai del Peix de Palamós i la DO Empordà han signat un conveni per promoure els productes conjuntament
Els cellers participaran en demostracios de cuina per a explicar els seus vins i les possibilitats de maridatge amb el producte pesquer
L’Espai del Peix de Palamós i la DO Empordà promouran conjuntament els productes del territori, la cuina del peix de la costa i els vins de la denominació d'origen. Han signat un conveni que reforça el paper de l'Espai del Peix com a projecte de referència en la divulgació del patrimoni marítim i gastronòmic, i l'aliança entre el món del peix i el vi.
Els vins de la DO Empordà s’incorporaran a les activitats i propostes gastronòmiques que es desenvolupin en aquest equipament.
En concert, està previst que els cellers d’aquesta DO participin en demostracios de cuina a l’Espai del Peix per a explicar els seus vins i les possibilitats de maridatge amb el producte pesquer.
Amb aquesta col·laboració, ambdues institucions manifesten que "refermen la seva voluntat de treballar conjuntament per posar en valor els productes de proximitat, fomentar uns hàbits de consum responsables i sostenibles, i projectar l’Empordà com una destinació de referència en enogastronomia vinculada al territori i al ma.
L’acord ha estat signat per l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en representació de la Fundació Promediterrània, entitat que gestiona el Museu de la Pesca i l’Espai del Peix, i la presidenta del Consell Regulador de la DO Empordà, Carme Casacuberta. L’acte de signatura posa de manifest l’aposta compartida per la valorització dels productes locals, la sostenibilitat i la identitat gastronòmica de l’Empordà.
El projecte de l’Espai del Peix
L’equipament cultural de l’Espai del Peix, extensió del Museu de la Pesca, contribueix a la sostenibilitat, a la difusió de la gastronomia i dels productes del mar, tot posant en valor i fent pedagogia d’aquelles espècies menys cotitzades però amb un alt valor culinari i gastronòmic.
Esdevé centre d’interpretació de la pesca al port de Palamós, espai gastronòmic i aula taller de cuina, promocionant els productes pesquers del port, el sector i la gastronomia marinera, així com fent èmfasi a la Marca de Garantia Gamba de Palamós.
