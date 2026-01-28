Solidaritat
L’amor pel vi, per la gastronomia i les causes solidàries uneix l'Empordà i Uganda
Una trentena de persones participen en un maridatge al celler Empordàlia de Vilajuïga amb el mestre Toni Gerez
L'objectiu: recaptar fons per a les beques educatives de l’associació empordanesa We Love Uganda
La solidaritat, el vi i la gastronomia es van trobar dissabte passat, 24 de gener, al celler Empordàlia de Vilajuïga, en un maridatge organitzat a favor de l’associació We Love Uganda. Les entrades es van exhaurir en només dos dies i la recaptació es destinarà íntegrament a les beques educatives de l’entitat, que treballa per oferir un futur millor als infants en situació de vulnerabilitat.
Una experiència més enllà dels sabors
Els convidats van poder descobrir la combinació de formatges i vins gràcies al mestre Toni Gerez, reconegut amb Estrella Michelin al servei de sala 2023, Premi Juli Soler de sala 2019 i Premi de Sala Josep Mercader 2017, l’experiència va molt més enllà dels sabors: que va posar l’accent en la qualitat dels productes locals i de proximitat. "Ha estat una vetllada amb música, vi i formatge per una causa molt important", va explicar Gerez, satisfet de participar novament en un projecte solidari: "És un projecte molt bonic d'ajuda als infants més vulnerables al que cal donar suport".
Ambaixadors de l'educació a Uganda
Aquest maridatge és el tercer que Gerez ofereix a benefici de We Love Uganda: el primer va tenir lloc a Empordàlia fa tres anys, després es va celebrar al celler de Peralada, i ara la iniciativa torna al seu punt d’origen. La trobada va incloure una selecció de formatges, entre ells un guardonat com el millor del món el 2021, acompanyats de vins del celler Empordàlia, destacant garnatxes i moscatells.
L’acte també va comptar amb la música en directe de Robert Molina, que va interpretar una peça en ucraïnès, recordant la importància de la solidaritat més enllà de les fronteres. Des de We Love Uganda van mostrar el seu agraïment a Empordàlia i a Toni Gerez per actuar com a ambaixadors del projecte, així com a tots els assistents pel seu suport. Gràcies a la recaptació, l’entitat podrà continuar impulsant oportunitats educatives per a nens i nenes en risc.
Amb aquesta iniciativa, Empordàlia, celler cooperatiu de referència a l’Alt Empordà, reforça el seu compromís amb la solidaritat i l’enoturisme responsable, participant activament en projectes socials del territori des de fa tres anys, segons ha destacat el gerent del celler Simon Casanovas, que aposta per la solidaritat com a puntal de l’enoturisme del segle XXI.
Des de l’associació recalquen com, en aquest camí, Toni Gerez i Empordàlia s’han convertit, gairebé sense proposar-s’ho, en ambaixadors de l’educació, demostrant que la cultura gastronòmica i del vi, quan es posa al servei dels altres, educa, obre oportunitats i sembrar futur. A través de maridatges solidaris, han aconseguit convertir el plaer de tastar en una oportunitat per garantir educació a infants a milers de quilòmetres de l’Empordà. Junts, han construït un pont invisible però sòlid entre l’Empordà i l’Àfrica.
