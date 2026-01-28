Dotze sommeliers competiran a Girona per ser el millor de Catalunya
El concurs que organitza l'Associació Catalana de Sommeliers es farà el dilluns 9 de febrer, en la primera jornada del Fòrum Gastronòmic
Els guardons que concedeix anualment l'entitat seran lliurats el mateix dia al vespre al restaurant Esperit Roca, en la Nit del Sommelier
Dotze sommeliers professionals competiran el dilluns 9 de febrer a Girona per aconseguir el títol de Millor Sommelier de Catalunya, que concedeix cada any l'Associació Catalana de Sommeliers. Aquesta vegada, el concurs se celebrarà al Palau de Fires durant la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona, en sessió de matí i tarda. Paula Cuenda Lucena, sommelier del restaurant Villa Más de Sant Feliu de Guíxols, serà l'única represenant de les comarques gironines en el concurs, que l'any passat va guanyar Cyril Vermuelen, del Celler de Can Roca de Girona.
L'Associació Catalana de Sommeliers (ACS), que presideix la gironina Anna Vicens, ha organitzat per al mateix dia 9 de febrer la Nit del Sommelier al restaurant Esperit Roca de Sant Julià de Ramis. En aquest acte es lliurarà el premi al Millor Sommelier de Catalunya així com els altres guardons que concedeix anualment l'entitat, i que es decideixen per votació dels seus associats: Premi trajectòria; Millor comunicador/a, Millor Iniciativa en el món del vi, Millor oferta enoturística, i Millor sala.
El millor sommelier de Catalunya
"Desenvolupar i promoure el coneixement de la professió, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món, així com reforçar els vincles, l'amistat i la col·laboració entre els professionals del vi" són els objectius del concurs per elegir el Millor Sommelier de Catalunya, que aquest any se celebra a Girona. A més de Paula Cuenda Lucena (que havia treballat en diversos espais dels germans Roca), els aspirants que s'hi han inscrit són Albert Señor Casamitjana, Chus Brion, Erika Budria Becker, Ernesto Vega Viteri, Evgeniya Shibaeva, Christian Betoret Perez i Enric Santisteban procedents de la província de Barcelona; Anna Casabona París i Toni Trullos de Tarragona; i Joan Seuma Perat i Jordi Martinez Llordella de Lleida.
La competició es desenvoluparà en dues fases, al matí i a la tarda. Al matí, tots els participants s'enfrontaran a dues proves en una sala del Fòrum: un examen escrit i un de pràctic que consistirà en el tast comentat de tres begudes, dos vins i un tercer producte que hauran d'identificar. Pel que fa als vins, un l'hauran de comentar en llengua estrangera.
Els tres millors concursants a parer del comitè tècnic faran front a la tarda a diferents proves, aquest cop obertes al públic: prova de servei, tast i identificació de productes, correcció d'una carta errònia, presa de comanda i maridatge, decantació, estil i una prova sorpresa. El jurat professional que avaluarà les proves estarà format per sommeliers professionals i antics guanyadors del concurs, el veredicte dels quals es donarà a conèixer a la Nit del Sommelier.
La Nit del Sommelier a l'Esperit Roca
L'acte que ha organitzat l'Associació Catalana de Sommeliers al restaurant Esperit Roca començarà amb la barra de vins "Encarinyena't de l'Empordà", que oferirà un tast d'una selecció de carinyenes de la D.O. Empordà, continuarà amb el lliurament dels premis i seguidament se servirà un sopar amb una proposta gastronòmica a càrrec de la cuina del Celler de Can Roca i maridatge de Josep Roca.
Durant la vetllada, a la qual hi assisteixen sommeliers i professionals del sector del vi, la Junta Directiva de l’ACS també farà un acte d’homenatge a la sommelier i vicepresidenta per Barcelona de l’associació, Victòria “Vicky” Ibáñez, que va morir aquest estiu als cinquanta-dos anys.
