L'escudella serà el fil conductor del 12è Fòrum Gastronòmic de Girona
Tindrà barra de degustació pròpia, concursos i xerrades els dies 9, 10 i 11 de febrer al Palau de Fires de Girona
L'esdeveniment creix fins als 200 expositors participants i repeteix l'Espai Oli amb el doble de referències d'oli d'oliva verge extra
"Farem bullir l'olla". Sota aquesta premissa, l'escudella es convertirà enguany en la protagonista de la dotzena edició del Fòrum Gastronòmic de Girona, prevista pels dies 9,10 i 11 de febrer al Palau de Fires.
"A partir d'aquest any, volem dedicar el Fòrum a plats i conceptes de la cuina catalana", ha reblat el director de continguts de l'esdeveniment, Salvador García-Arbós. Així, l'escudella ha esdevingut la inspiració per diferents novetats de la programació, com una barra de degustació i dos concursos. El primer es durà a terme al Fòrum i l'altre aquest novembre, i es centraran trobar la millor pilota de carn i botifarra negra d'escudella: "Participaran vuit carnissers de tot Catalunya, dos per demarcació".
Paral·lelament, també es duran a terme diferents xerrades per a "desglossar de manera antropològica" l'escudella, des de la creació de la pilota de carn fins a la sofisticació d'aquest plat i aparició de varietats. Per fer-ho, es comptarà amb xefs de renom com Paco Pérez (Miramar), Fina i Martina Puigvert (Les Cols) i Oriol Castro (Disfrutar).
Més expositors i activitats
La dotzena edició del Fòrum estarà marcada per un augment de participants, començant pels expositors d'empreses, que enguany sumen 200 (20 més que l'onzena edició). Alhora, l'Espai Oli repeteix per segona edició amb el doble de referències d'oli d'oliva verge extra: en total, els assistents podran conèixer 45 referències catalanes i dues més de Grècia i Jaén. L'espai, de tast lliure amb fitxes tècniques explicatives de cada oli, comptarà amb un aroma bar. Una altra de les activitats que es repeteix enguany és el sopar al restaurant Esperit Roca de Sant Julià de Ramis, quan tots els restaurants amb estrella Michelin de les comarques gironines oferiran un àpat conjunt.
La programació d'enguany també destaca pel concurs a millor sommelier de Catalunya (el dia 9 de febrer) i el concurs al millor «steak tartar», però amb una dinàmica diferent: "Es faran dos steaks: un de la carn que vulgui el participant i l'altre amb de vedella de Girona".
La cloenda del Fòrum consistirà en un acte per a commemorar els seixanta anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona.
