Girona organitza la primera escudellada popular amb el xef Lluc Quintana de Can Xapes
L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim dissabte 7 de febrer a la plaça Salvador Espriu, sota el lema “Fem bullir l’olla”
En el marc de la pròxima edició del Fòrum Gastronòmic de Girona, que té com a fil conductor l’escudella, la ciutat acollirà la primera escudellada popular sota el lema "Fem bullir l'olla". L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 7 de febrer de les 11 h a les 15 h, a la plaça de Salvador Espriu, al costat del Mercat del Lleó. El xef Lluc Quintana, de Can Xapes, serà l'encarregat de "fer bullir l'olla" des de les 11 h fins a les 13 h, amb el suport de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.
Segons l'alcalde Lluc Salellas, la proposta neix amb motiu de "traslladar un esdeveniment gastronòmic d'impacte al carrer, en aquest cas un plat tradicional i típic català com és l’escudella". Ho ha assegurat durant la presentació d'aquest dijous que ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; la regidora de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila Vergés; la presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta, i el director de continguts del Fòrum Gastronòmic de Girona, Salvador Garcia-Arbós.
Mentre el xef Lluc Quintana prepara el plat tradicional, la plaça comptarà amb moltes altres activitats per a tota la família. Animaran la jornada la Fal·lera Gironina amb els capgrossos La Marieta de les Cols i El Merdisser, "dos personatges molt característics a la nostra imatgeria popular i que alhora posen de manifest la importància de la pagesia i del producte de proximitat", ha assenyalat la regidora Queralt Vila. Associació Cultura S/N prepararà tallers i jocs, com el joc de l'oca, jocs de memòria o un twister. També hi haurà un espai per a manualitats, com una olla gegant on poder anar-hi afegint tots els elements de l'escudella. A més, la jornada comptarà amb un contacontes a càrrec de Jaume Barri i altres espais d'entreteniment, "sempre relacionats amb el món de la pagesia i de les nostres tradicions culinàries catalanes", ha indicat Vila.
"Fem bullir l'olla, posa-hi cullerada"
Una altra activitat destacada serà un gran mural de frases fetes pensant amb l'escudella perquè tothom que vingui pugui anar-lo emplenant. Sota el títol "Fem bullir l'olla, posa-hi cullerada", els presents escriuran frases com "fes-me la pilota", "entre naps i cols", "m'he quedat sense pasta" o "a qui no vol caldo, dues tasses". Així mateix, l'Ajuntament de Girona habilitarà un recopilatori de receptes, que inicialment tindran obert en format online al web municipal girona.cat/fembullirlolla, perquè tothom que vulgui pugui compartir la seva recepta d'escudella. Totes elles es faran visibles al Fòrum Gastronòmic de Girona, amb l’objectiu de fer-les arribar també al sector professional.
Durant tot el matí, la recepta anirà fent xup-xup, i a partir de les 13 h, es repartiran les racions d'escudella amb la col·laboració del voluntariat de la Fundació Banc dels Aliments de Girona. El preu del tiquet serà de 3 euros, que inclourà carmanyola reutilitzable, escudella, cullera, tovalló, ampolla d’aigua i una petita aportació de postres, que oferirà el Fòrum Gastronòmic de Girona. L'esdeveniment tindrà un marcat caràcter solidari, ja que tots els diners recaptats es destinaran al Banc dels Aliments, i alhora es conscienciarà sobre el malbaratament alimentari.
