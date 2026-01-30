Aquests són els gironins reconeguts a Madrid Fusión
Lluís Subirós, sommelier de l'Almadraba Park Hotel de Roses, rep un dels premis Juli Soler "als joves talents del demà", i el restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries és distingit per la seva sostenibilitat
Lluís Subirós, sommelier de l'Almadraba Park Hotel de Roses, i els germans Màrius i Joan Jordà, cuiners del restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries, han estat reconeguts en el congrés gastronòmic Madrid Fusión que s'ha celebrat aquesta setmana. Subirós ha estat distingit amb un dels premis Juli Soler "als joves talents del demà" (se'n van concedir cinc), i la família Jordà-Giró va ser finalista i va obtenir el primer accèssit en el premi Revelació Sostenibilitat Aquanaria.
"No serveix vins sinó que més aviat els presenta, té aquest do poc freqüent d'explicar una ampolla com qui et recomana una novel·la perquè la llegeixis a l'estiu", comentava la sommelier Pilar Cavero (que havia treballat al Celler de Can Roca) a l'hora d'explicar perquè s'havia concedit un dels premis Juli Soler a Lluís Subirós. I afegia que "és precís, sense ser solemne, i fa que el vi arribi abans que el plat, que això sempre es valora molt tant a cuina com a sala". Cavero va ser l'encarregada de presentar aquests guardons amb Rita Soler, filla de Juli Soler, en l'última jornada de Madrid Fusión, celebrada dimecres. A més de Subirós, van ser distingits amb aquests premis, que reconeixen talents emergents en el sector del vi, Mario Ayllón, sommelier de Berria (Madrid); Gabriela Palacios, directora tècnica del celler Marqués de Vargas (Rioja); María del Mar Ruiz, sommelier de La Lobita (Sòria) i Michael Candelario, viticultor i cellerer a La Palma.
Des dels 14 anys
"És tota una responsabilitat rebre un premi amb el nom de Juli Soler", declarava Lluís Subirós aquest divendres a Diari de Girona. A més d'expressar la seva satisfacció pel reconeixement, el sommelier de l'Almadraba Park Hotel mostrava la seva "estima i respecte" cap a Juli Soler i la seva família. Fill de l'emblemàtic Jaume Subirós (encara al peu del canó al Motel de Figueres), Lluís Subirós, de 36 anys, ja treballava quan en tenia catorze, als estius, a l'hotel familiar de Roses: "Al principi feia de botones, pujava maletes, una mica de tot, però al cap d'un any vaig passar a la cuina, on també feia recepció de productes...". Amb setze anys va tenir el seu primer contacte amb el món del vi: "No volia estudiar, era una mica gamberro, i el pare em va enviar a treballar al Celler Espelt. I va ser dur: a les sis del matí ja érem al camp fent la verema, havia de netejar bidons i botes... Però hi vaig començar a veure coses que m'agradaven". Poc a poc va anar coneixent millor el funcionament del celler, hi va repetir l'any següent i acabaria fent el curs de sommelier a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, "amb Pitu Roca, Roger Viusà, Ferran Centelles... Tinc el record de tot el que em van ensenyar". Acabada aquesta formació, va estar un temps a la cuina del Celler de Can Roca de Girona i després a la d'Arzak, a Sant Sebastià, abans de tornar a l'Almadraba Park Hotel, primer a la cuina, després compaginant cuina i sala, i des de fa quatre anys més a la sala. Lluís Subirós treballa a l'hotel amb el seu germà Albert (al Motel, amb el pare, hi ha un altre germà, Jordi) i participa de manera habitual en activitats diverses relacionades amb el vi.
A l'acte de lliurament del premi Juli Soler, els guardonats hi havien de portar un vi que els representés, per explicar-lo i tastar-lo amb el públic assistent. Lluís Subirós hi va portar el Pla de Tudela, un vi blanc 100% picapoll del projecte personal d'Anna Espelt: "Està fet amb raïm de la primera vinya on vaig treballar, i a més hi sento una sinergia molt especial, perquè l'Almadraba Park Hotel és sobre la platja, la vinya del Mas Marès és per sobre, i la carretera que hi passa és la que va cap a cala Montjoi, cap al Bulli, el territori de Juli Soler. Tot està connectat".
Esforç per ser sostenibles
Màrius i Joan Jordà, cuiners del restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries (amb una estrella Michelin), també han estat guardonats en aquesta edició del congrés Madrid Fusión per "l'esforç i la inversió en la implementació de canvis que permetin una activitat econòmica turística més sostenible al Restaurant i Hotel Empòrium, preservant cuina i paisatge de l'Alt Empordà". Era la resolució del jurat que els va concedir el primer accèssit del Premi Revelació Sostenibilitat Aquanaria, un reconeixement que els germans Jordà-Giró han rebut amb satisfacció perquè "valora la nostra filosofia i manera d'entendre la gastronomia i el nostre entorn".
Màrius i Joan Jordà eren finalistes a aquest premi amb Raúl Sánchez Aguirre, del restaurant Tramo, de Madrid (que va ser el guanyador) i Santi Benéitez Esteban, del restaurant SeBE de Lanzarote (segon accèssit). Al jurat del guardó, al costat d'experts en sostenibilitat i protecció del medi ambient, hi havia els cuiners Sergio i Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) i Jesús Sánchez (El Cenador de Amós), tots dos amb tres estrelles Michelin.
Els germans Jordà-Giró, que van recollir el guardó a Madrid acompanyats pel seu pare, Salvador, responsable de la sala del restaurant, valoraven aquesta distinció com "un premi per a una història que vam començar a construir fa gairebé 20 anys entre família, un somni que visualitzàvem i que actualment estem palpant". Aquest no és, de fet, el primer reconeixement que rep l'Empòrium per la seva aposta per la sostenibilitat: la guia Michelin ja li va concedir també l'estrella verda que distingeix "els restaurants més capdavanters pel que fa a pràctiques sostenibles, en proposar una experiència gastronòmica que reuneix excel·lència i ecorresponsabilitat, donant forma a un model de gastronomia alternatiu i especialment ètic». A Empòrium "treballem al 100% utilitzant productes del nostre poble o de l'Empordà (verdures, ous de gallina local, herbes aromàtiques, pesca artesanal…). També elaborem salaó i conserves, gestionem els residus, utilitzem vaixella feta amb vidre reciclat...", segons es pot llegir a la web de la Guia Michelin, en paraules dels germans Jordà-Giró.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa