El cuiner Jordi Jacas munta una gran festa gastronòmica al voltant dels calçots
La Calçotada se celebra diumenge 8 de febrer al seu restaurant, El Molí de l'Escala, amb xefs convidats i actuacions musicals
Jordi Jacas, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala, ha organitzat per al diumenge 8 de febrer una festa al voltant dels calçots, producte que es troba en el moment àlgid de la seva temporada. La Calçotada del Molí comptarà amb la participació de cuiners amics de Jacas, i també actuacions musicals, per aconseguir "una trobada al voltant del producte, la cuina i el temps ben viscut."
Amb acompanyament musical del grup Apaloseco, l'aperitiu començarà a les 13h., amb olives d'en Xillu, gildes del Molí, embotits de Can Roca de Ventalló, formatges de L'Aubreda de Sant Martí de Llémena, croquetes de calçots amb botifarra negra i romesco, arròs de calçots i xistorra de Beasain. A continuació serà el torn de la calçotada estricta: "Calçots de l'hort del Molí de l'Escala amb salsa romesco a peu dret i tants com vulgueu!", detalla Jacas a les seves xarxes socials.
L'àpat continuarà a taula amb cargols cuinats per Nicolás Ahumada, de Can Quel d'Ullastret; "txuletón" de vaca vella; porc rostit elaborat per Ferran Pont, de Quinze Ous de Les Preses; i xai de Can Pauet a la creu a càrrec de Martín Comamala, de 539 Plats Forts de Puigcerdà. De postres, recuit i crema catalana d'Oriol Balaguer, de Can Sans de la Bisbal.
La Calçotada del Molí de l'Escala (que té un preu de 68 euros, amb les begudes incloses) acabarà amb una nova actuació musical, aquest cop de DJ Fenomanu.
