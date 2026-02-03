De favor entre amigues a referent local: la segona vida de Mas la Moixa
Ubicada a Llanars, ha sabut fer-se un lloc en el món dels productes làctics mantenint un anonimat digital i donant-se a conèixer a través del boca-orella
La producció en aquesta casa rural va començar el 1988 de la mà de la Teresa Torrent, qui el 2021 es va jubilar i va donar el relleu a un conegut de la família, Joaquim
"Ja que tens una vaca, que em faries mató pel restaurant?", va demanar-li l'antiga mestressa del restaurant La Cabanya de Setcases a Teresa Torrent de Mas La Moixa, a Llanars (la Vall de Camprodon). Poc sabien que aquest favor entre amigues seria la primera pedra d'un petit negoci de làctics que prendria encara més relleu després que el marit de Torrent l'animés a vendre el seu iogurt, mató i formatge fresc a altres restaurants del territori.
Els productes de Mas La Moixa es van fer el seu propi nom a la Vall de Camprodon fins al 2021, quan Teresa Torrent es va jubilar i els dos fills del matrimoni van decidir centrar-se en el negoci de carn del mas. Quan semblava que la marca de làctics desapareixia, el gendre de l'antiga mestressa de La Cabanya, Joaquim, va prendre el relleu. Provinent del sector comercial, va aprofitar l'oportunitat que li va donar la família de llogar l'obrador per a "començar des de zero, sense experiència prèvia".
Va ser Torrent qui li va ensenyar tot el que sap, treballant "amb els mateixos pasteuritzadors i màquina d'envasar, que deu tenir més de 20 anys". La producció és petita, ja que "estic jo sol: vaig a buscar la llet a una granja del Ripollès i reparteixo les comandes". "Un dia a la setmana faig producció de iogurt, i dos dies de mató", mitjançant les tècniques que Teresa Torrent ja feia servir el 1988. La família encara viu a la masia i de tant en tant li donen un cop de mà amb petites tasques.
Joaquim dona sortida al producte a gairebé totes les botgiues i carnisseries, i també alguns hotels, de la Vall de Camprodon, tal com feien els seus antecessors. D'igual manera, s'ha donat a conèixer mitjançant el boca-orella a clients i proveïdors, fins a tal punt que és "vox populi" que qui visiti Llanars, sí o sí, ha de tastar els seus productes: "Estic molt content per l'acceptació, la veritat és que no m'ho esperava".
L'èxit l'ha animat a expandir-se una mica més, i repartir un dia a la setmana per diferents pobles de la Garrotxa, com la Vall de Bianya, La Canya, Castellfollit i Montagut, entre altres. A partir d'aquí, però, no es planteja créixer més per tal de mantenir la producció que sap que pot gestionar, i per poder "optimitzar les entregues". En aquest sentit, defuig de la venda en línia i promocionar-se a través de les xarxes socials: "De moment no m'ho he plantejat, perquè no m'ha fet falta".
Mantenir les receptes tradicionals, el seu "anonimat" digital i la venda a petits comerços són el motor d'aquesta segona vida que Joaquim ha donat a Mas La Moixa. Així, aquell qui vulgui tastar els seus productes s'haurà d'apropar a la Vall de Camprodon: compte, però, perquè s'esgoten ràpidament.
