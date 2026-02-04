Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
L'elaboració de producte fresc i artesanal defineix aquest establiment ubicat al cor del Barri Vell
La seva emblemàtica façana i decoració interior, amb peces de mercats d'antiguitats, se sumen al propòsit de la segona generació que regenta el negoci: no perdre la seva essència
Si preguntes a Montse Reyner i Àlex Dengra quina és la recepta dels seus famosos xurros i bunyols, no et sabran dir quines quantitats exactes d'ingredients utilitzen per a elaborar-los. "Ho fem tot a ull", admet Reyner, tot afegint que el producte "sempre surt igual". La seva intenció no és mantenir la fórmula secreta: simplement, aquesta és la manera de treballar que ha heretat dels seus pares, venedors ambulants des de 1979 sota la marca Montse l'Artesana, i que s'ha endut a la Xurreria de la Cort Reial de Girona.
Ubicada al cor del Barri Vell, la botiga va néixer fruit de la demanda de la clientela que el matrimoni es trobava per les diferents festes majors i mercats en què participaven: "Hem estat a Girona, Olot, Figueres i fins i tot les Illes Balears". Reyner ja ajudava als pares amb el negoci des que era ben petita; té tan interioritzat l'ofici que afirma no recordar-se dels primers xurros que va cuinar: "Ho fèiem de manera inconscient, com un joc". Ningú li va ensenyar, però sí que ha estat una mestra per al seu marit, Àlex Dengra, administratiu i comptable quan es van conèixer: "Tot el que sé m'ho ha ensenyat ella. Abans estava més a cuina i jo despatxava, ara fem un 50/50".
La Xurreria de la Cort Reial se centra a elaborar de manera artesana des dels xurros clàssics i amb xocolata de diferents tipus, fins a bunyols de l'Empordà i o xuixos farcits de nata fresca, darrera novetat. De tant en tant, per Pasqua o Nadal, també ofereixen la seva famosa xocolata calenta afegint sabors a taronja o maduixa.
Els seus productes són "fets el mateix dia" i "sense utilitzar greixos ni afegits". Més enllà de no seguir cap recepta, el que també diferencia el seu gènere són les masses completament veganes: "Des dels inicis del negoci que ha estat així, però no ens adonàvem. Un dia vam decidir concretar-ho". La qualitat del seu producte els ha fet mereixedors de reconeixements com el Solet de la Guia Repsol, ser recomanats des de 2022 per Le Routard -una prestigiosa guia de viatges francesa-, i aparèixer en diferents mitjans de comunicació de caràcter internacional, com la revista Forbes. "Ens vam quedar molt sorpresos quan ho vam saber, a través dels clients", explica entre riures el matrimoni.
Un local amb ànima
Ser pares i buscar l'estabilitat que no els donava el món ambulant va ser el pas final que els va motivar a adquirir un local el 2013 al carrer de la Cort Reial 9, que, expliquen, van trobar per casualitat. De seguida es van enamorar de la seva emblemàtica façana. L'interior, però, el van reformar per complet: "Fins i tot el sostre, volíem que semblés xocolata".
Els elements decoratius són el que fan única la Xurreria i li donen, en paraules de Montse Reyner, "ànima pròpia". A través de mercats d'antiguitats o regals dels propis clients, durant aquests 13 anys han anat emplenant el negoci amb, per exemple, cadires de diferents formes i colors: "Vam voler fer la botiga pensant en la gent gran, com quan van a la carnisseria i han de seure per esperar el seu torn". A un racó del negoci hi ha una tauleta antiga feta amb fusta "que ens vam trobar abandonada al carrer", i, al costat, una obra d'art formada per un cartell i cadira a conjunt: "Ens ho va regalar un artista francès que va participar en una edició de l'Inundart".
Les joies de la corona, però, són la balança i la caixa registradora: "La primera té 65 anys i la segona, uns 50. Encara treballem pesant amb lliures, i donant el canvi fent anar el cap". Una manera de feinejar que avui dia sorprèn i costa de trobar, però Reyner treu ferro afirmant que "així és com ho he fet tota la vida". Ni ella ni Dengra tenen intenció de canviar: "Volem mantenir tant l'essència de l'ofici com la de la Xurreria, no modernitzar-nos massa".
