Mas Alba: vint anys de formatges amb dedicatòria
El negoci familiar de Terradelles celebrarà aquest dissabte amb una festa tant les dues dècades de la formatgeria com els 25 anys del turisme rural que desenvolupen a la masia
Pot sorprendre, però un formatge és capaç de retratar els gustos i vivències d'una persona. Almenys aquest és el cas de Martí Huguet, el formatger de Mas Alba: durant vint anys, s'ha dedicat a perfeccionar un ofici i productes lligats a la masia, però, sobretot, als seus éssers estimats i gustos. Una feina que va sorgir de pura casualitat, lligada al turisme rural que es porta a terme a Mas Alba i que celebra 25 anys d'història amb una festa aquest dissabte.
Enmig dels boscos de Terradelles (al terme municipal de Vilademuls) s'alça aquesta masia amb un origen que es remunta al segle catorze, quan els avantpassats de la família Huguet ja es dedicaven a la pagesia. Martí Huguet, juntament els seus germans Llorenç i Anna, van heretar aquestes terres fa 30 anys de la mà del seu avi: "En un inici teniem ovelles, però per casualitats de la vida les vam anar deixant i ens vam dedicar a les cabres". La cria i comerç de llet d'aquest animal, però, no era suficient: "La casa se'ns queia a sobre: necessitàvem més ingressos, i vam decidir dedicar-nos també al turisme rural".
En un inici oferien als clients "recuits i matons artesanals" fets pel mateix Martí Huguet, qui, explica, "agradaven molt". Això, sumat al fet que "veníem la llet de cabra a un productor que no ens la pagava gaire bé", va motivar als germans a crear la seva pròpia marca de formatge: "Per aquesta zona ja hi ha molta gent que fa recuits, i volíem oferir una cosa diferent".
Aprendre a través de llibres i "Sant Google", com Huguet l'anomena entre riures, el va ajudar a produir uns primers formatges "bàsics i que agraden a tothom", però, sobretot, que li cridaven l'atenció. Amb tot, puntualitza que els seus formatges es diferencien perquè estan tots fets amb quall d'herbacol - "dona tocs més vegetals" - i amb llet de cabra: "El brie és típicament de vaca, les tortes són típicament d'ovella, però jo ho faig tot amb llet de cabra del nostre ramat".
Alhora, el gènere que ofereix és un homenatge a éssers estimats i artistes que l'han acompanyat tota la vida. Sense anar més lluny, una de les primeres creacions d'Huguet, el cremós PetitOt, és un homenatge al seu fill: "Aquests tipus de formatges a França porten noms com Le Petit Rossê. Quan la meva dona estava embarassada, se li va ocórrer fer això, però amb el nom del nostre fill".
La resta de la família Huguet també té representació al Babaus. Semblant al semicurat, "afable i adaptable", destaca per l'etiqueta (amb il·lustracions dels membres de la família) i el nom: "En aquesta vida per a ser feliç has de ser una mica babau: em va agradar aquesta dita i la volia utilitzar perquè som una família feliç".
Una anècdota que Huguet explica amb encara més il·lusió és quan va conèixer el cantautor Albert Pla, el seu ídol musical, gràcies a un brie que va crear en honor seu: "Volia posar un vers de la cançó 'Cent cabres tinc i un sarró' a la caixa del formatge, però no sabia si havia de pagar drets d'autor. Vaig aconseguir parlar amb ell: és un gran fan del formatge i es va plantar aquí".
I com aquests productes, alguns premiats amb el segell Girona Excel·lent, molts d'altres que compten amb la seva pròpia història o sentit i que Huguet continua perfeccionant any rere any. Aquesta és la seva prioritat, afirma, si bé s'ha començat a endinsar en el món dels gelats i els iogurts: "M'agradaria fer un gelat com els Mini Milk de quan era petit, i també de mel i mató, a més de iogurt batut". Aquests projectes, però, encara no tenen data de sortida.
Un turisme rural “autèntic”
Abans de poder iniciar l'activitat de turisme rural, els germans van executar una restauració completa del mas: va ser llavors quan van trobar una antiga fresquera, la "nevera" dels temps de pagès, quan no hi havia electricitat: "El nostre avi l'havia fet tapiar perquè no entressin els nens a jugar". Aquesta cambra, amb "el punt d'humitat perfecte", ara serveix per a fer la maduració del Terrós, formatge inspirat justament en aquest espai i distingit pel seu color terra, amb aromes i textura influenciats pels fongs i minerals subterranis.
La cova és un dels espais que els visitants poden veure del mas on, més enllà d'oferir allotjament i àpats, Huguet destaca que brinden un "turisme rural autèntic", amb activitats com com recollir els ous de les gallines i visitar les cabres. Reunides a cinc minuts en cotxe del mas, el ramat format per 300 caps és de raça murciano-granadines, destacada per "la bona qualitat de la seva llet". Els encarregats de tenir cura del ramat són Llorenç Huguet i el seu fill, Eloi, qui fa sis anys que forma part del negoci: "Ens ha donat molta empenta. Gràcies a ell hem tornat a pasturar les cabres".
Alhora, Llorenç Huguet també s'encarrega de la recentment estrenada paradeta "El Petit Productor" del mercat del Lleó de Girona, on també es poden comprar els formatges que elabora el seu germà. Paral·lelament, la seva germana Anna gestiona el turisme rural, que enguany compleix 25 anys d'història. Per a celebrar aquesta fita (i, de pas, els 20 anys de la formatgeria), la família ha organitzat una festa aquest dissabte, que comptarà amb menjar, els concerts de Ferro Negre i La Pandemic i moltes més sorpreses, per exemple, el nombre d'assistents: "No sabem quanta gent vindrà". La família es pot fer una idea, explica Huguet, tenint en compte la clientela de tota la vida que han rebut al mas - "hem vist créixer famílies" - o les fires de juliol i desembre que celebren per a donar a conèixer tant les seves elaboracions com a altres productors i artistes locals.
Sigui com sigui, Martí Huguet afirma que la festa ha de ser un homenatge als anys de treball i la manera en què cada germà "ha trobat el seu lloc" en un negoci familiar que encara té molt per donar: "Fa 20 anys que m'hi dedico i, quan vaig a la formatgeria, encara estic motivat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals