Consulta aquí el programa del Fòrum Gastronòmic Girona 2026
L’esdeveniment se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de febrer al Palau de Fires i la zona de la Devesa
Enguany, la gran protagonista serà l’escudella i la carn d’olla
El Fòrum Gastronòmic Girona 2026 tornarà a convertir la ciutat en la capital gastronòmica catalana durant tres jornades. L’esdeveniment, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona i la zona del parc de la Devesa comptarà amb una agenda plena d’activitats i ponències amb els millors cuiners de les comarques gironines, centrant la temàtica d’enguany en un dels plats més tradicionals i estimats de la cuina catalana: l’escudella i la carn d’olla.
Podeu consultar el programa complet amb tota la informació de l’edició de 2026.
