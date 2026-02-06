Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Consulta aquí el programa del Fòrum Gastronòmic Girona 2026

L’esdeveniment se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de febrer al Palau de Fires i la zona de la Devesa

Enguany, la gran protagonista serà l’escudella i la carn d’olla

Una mostra durant el Fòrum Gastronòmic Girona de l'any anterior

Una mostra durant el Fòrum Gastronòmic Girona de l'any anterior / Marc Martí

Redacció

Redacció

Girona

El Fòrum Gastronòmic Girona 2026 tornarà a convertir la ciutat en la capital gastronòmica catalana durant tres jornades. L’esdeveniment, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona i la zona del parc de la Devesa comptarà amb una agenda plena d’activitats i ponències amb els millors cuiners de les comarques gironines, centrant la temàtica d’enguany en un dels plats més tradicionals i estimats de la cuina catalana: l’escudella i la carn d’olla.

Podeu consultar el programa complet amb tota la informació de l’edició de 2026.

