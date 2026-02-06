Els professionals de sala de Girona conviden el sector a fer-se una gran foto de grup al Fòrum Gastronòmic
La imatge serà captada dilluns 9 de febrer a la tarda, després del lliurament de la segona edició dels premis de l'Associació
L'Associació de Professionals de Sala de Girona (PdS) ha convidat tots els integrants del sector a participar en una gran fotografia de grup que es farà aquest dilluns, dia 9 de febrer, al Fòrum Gastronòmic, al Palau de Fires de Girona. Els promotors de la iniciativa volen aconseguir "una imatge potent per donar visibilitat i valor al nostre ofici als mitjans. Com més siguem, més fort serà el missatge".
A través de les seves xarxes socials, PdS ha convidat tots els professionals de sala (cambrers, cambreres, sommeliers, caps de sala, baristes, bartenders, etc.) a assistir dilluns, a les sis de la tarda, a l'acte de lliurament de la segona edició dels premis de l'entitat: Trajectòria Professional, Millor Cambrer/a Jove i Periodista que més ha fet per la difusió del sector. Els guardons van néixer l'any passat i en aquella ocasió van distingir Cristina Torrent, directora i cap de sala del restaurant Bo.TiC de Corçà, amb dues estrelles Michelin; Daniel Galilea, cap de sala de Celler 1923 de Peralada; i Alfons Petit, cap de redacció de Diari de Girona, responsable de Girona Delícia.
El nom dels guardonats en la segona edició dels premis es donarà a conèixer dilluns 9 de febrer, en la primera jornada del Fòrum Gastronòmic. L'acte serà a les sis de la tarda i un cop lliurats els guardons es farà aquella fotografia de grup: "Companys i companyes d’ofici, volem una gran foto de sala", anuncia el missatge de PdS a les xarxes socials, que acaba dient que "la sala compta. L’ofici compta. Us hi esperem".
