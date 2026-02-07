Damm presenta a Girona la seva nova cervesa
Bohemia Reserva 150 ha estat creada per commemorar el segle i mig d'història de la companyia cervesera
L'empresa Damm presentarà a l'estand que tindrà al Fòrum Gastronòmic de Girona el seu nou producte, la cervesa Bohemia Reserva 150, que ha estat creada per commemorar el segle i mig d'existència de la companyia cervesera, que va ser fundada a Barcelona el 1876 per August Kuentzmann Damm i la seva esposa Melanie. Com expliquen els responsables de Damm, el nom de la nova cervesa "remet a la històrica Fàbrica de la Bohemia -actual Antiga Fàbrica Estrella Damm- i la seva imatge està inspirada en les primeres etiquetes de Damm de finals del segle XIX".
L'espai que Damm tindrà al Fòrum Gastronòmic de Girona, que se celebra la setmana que ve, entre el 9 i l'11 de febrer, serà un dels primers indrets on es podrà tastar aquesta "cervesa lager de guarda lenta, elaborada amb malt d’ordi, arròs i llúpol, 100% ingredients naturals, i sotmesa a una maduració prolongada que li permet assolir una gran profunditat i equilibri", segons es pot llegir en un comunicat de l'empresa.
En la mateixa nota es recorda que "fa més de 150 anys, els joves alsacians August Kuentzmann Damm i la seva esposa Melanie, s’instal·laven a Barcelona per complir el seu somni: elaborar cervesa. Al 1876 van obrir la seva pròpia cerveseria i van crear una cervesa adaptada al clima mediterrani: la primera Estrella. Avui, un segle i mig després, l’esperit d’August i Melanie continua viu, i arriba fins als nostres dies sense perdre’n l’essència fundacional". Segons Damm, la nova Bohemia Reserva 1950 és una cervesa "pensada per homenatjar aquest llegat i brindar per totes les persones que l’han acompanyat en aquest camí".
Intensitat i equilibri
Damm ja va crear el 2001, en ocasió del naixement de l'empresa, la cervesa A. K. Damm, per homenatjar el fundador. Ara, coincidint amb un nou aniversari rodó per a la companyia, presenta Bohemia Reserva 150, "una cervesa intensa però equilibrada, d’amargor moderada i amb matisos herbacis, que expressa el caràcter i la frescor propis de la tradició cervesera de la companyia".
En el comunicat, Damm apunta també les possibilitats gastronòmiques del nou producte, que defineix com "una cervesa versàtil, perfecta per acompanyar carns i guisats (des d’hamburgueses fins a estofats melosos que demanen una beguda amb caràcter), tapes i fregits (com croquetes, calamars o patates braves, ja que la carbonatació i l’alcohol alleugereixen la sensació de fregit a la boca), embotits (on el contrast suavitza el greix i potencia les notes especiades de la carn), formatges curats (l’amargor de la cervesa equilibra la cremositat del formatge, mentre que aquest fa ressaltar la dolçor de la malta) i amb peix blau i fumats, com sardines, verat o salmó, on la intensitat del peix requereix una cervesa amb personalitat)".
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere