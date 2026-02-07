Una escudellada popular i festiva de 200 litres a Girona
Els cuiners de Can Xapes preparen les olles a la plaça de Salvador Espriu, que poden degustar fins a 500 persones
Des de ben aviat al matí d'aquest dissabte, els cuiners de Can Xapes han fet "bullir l'olla" d'una escudellada popular a la plaça de Salvador Espriu, al costat del Mercat del Lleó de Girona. La preparació va començar el dia abans a l’Escola d’Hostaleria i Turisme, que, entre bullir i coure "uns 200 litres d'escudella", van dedicar-hi "unes tres hores", ha explicat el xef Lluc Quintana, de Can Xapes. Aquest matí només calia "acabar d'aixecar-ho, rectificar la sal i deixar que bullís una mica més perquè es concentressin els sabors", ha afegit.
La de Lluc Quintana per a l'esdeveniment portava xirivia, nap, pastanaga, porro i ceba, i de carn comptava amb pilota, botifarra negra, pollastre i ossos, tant de pernil com d'espinada de vedella. En total, fins a 500 persones han pogut degustar aquest plat popular de temporada. Mentre la recepta feia xup-xup, els presents han comprat els tiquets amb un preu de 3 euros, i els diners recaptats s'han destinat a la Fundació Banc dels Aliments de Girona.
La jornada també ha comptat amb moltes activitats pensades per a tota la família. Els capgrossos La Marieta de les Cols i El Merdisser han visitat la plaça per saludar i jugar amb els més petits i l'associació Cultura S/N ha preparat tallers i jocs com el joc de l'oca i jocs de memòria. També han organitzat un espai per a manualitats i jocs amb fang, on els nens s'han divertit embrutint-se les mans. Molts veïns han aprofitat per gaudir de les activitats a l'aire lliure, com és el cas de Mireia, que ha vingut pedalant amb bicicleta amb la parella i els fills. La filla Ona s'ho ha passat molt bé pintant i, sobretot, fent fang.
L'escudellada popular, sota el lema "Fem bullir l'olla", és la prèvia a la pròxima edició del Fòrum Gastronòmic de Girona, que té com a fil conductor aquest plat. La proposta va néixer amb l'objectiu de portar una part del Fòrum al carrer i convocar un esdeveniment festiu i per a tothom.
Sabor d'èxit
A partir de la 13 h s'ha començat a repartir l'escudella entre aquells que havien comprat el tiquet. La plaça era plena de gent que compartia taules llargues mentre degustaven en plat, que a impressió general, ha estat un èxit. El veí de Girona Xavier Ribera ha felicitat el resultat de l'escudella i ha assenyalat que "sent una proposta popular i pensada per a molta gent, està molt bona".
Alguns dels presents a taula han vingut de més lluny, com és el cas de Montse Pérez, de Santa Coloma de Gramenet, qui es va assabentar del dinar popular i ha vingut expressament a Girona per provar el plat dels cuiners de Can Xapes. Pérez ha explicat que a casa seva són "de fer escudella sempre, també a l'estiu". La que ha tastat durant la jornada li ha agradat molt, tot i que ha apuntat que ella la prepara "una mica més espessa", però entén que "per a tanta gent, és difícil". Així i tot, "el sabor és boníssim", ha apuntat.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere