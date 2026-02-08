BdeGust porta la seva cervesa lager XL al Fòrum Gastronòmic de Girona
L'etiqueta de l'ampolla de la cervesera artesana de Caldes de Malavella, que ara estarà disponible tot l'any en aquest format, l'han creat nois i noies de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter
"Finesa, equilibri i complexitat". Amb aquestes paraules, la marca de cervesa artesana BdeGust, nascuda a Caldes de Malavella, descriu la seva cervesa lager XL de 75 cl. Fins ara, el producte d'edició limitada només estava disponible per Nadal: ara, la firma, que estarà present de dilluns a dimecres al Fòrum Gastronòmic de Girona, ha anunciat que l'oferirà durant tot l'any, amb l'objectiu fixat en botigues i restaurants "que aposten per productes d’alt nivell amb un relat autèntic al darrere".
En aquest sentit, la BdeGust lager XL també destaca pel seu vessant solidari: l'etiqueta de l'ampolla ha estat creada per nois i noies de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter, entitat dedicada a la inclusió de persones amb diversitat funcional. Segons els resposables de l'empresa cervesera, és "una peça gràfica única que transmet l’essència de BdeGust: qualitat, humanitat i compromís real".
Igual que les altres cerveses de la firma, aquesta edició, amb maltes caramel i aromes de llúpol Cascade, és ecològica, vegana i elaborada amb ingredients de KM-0 i collita pròpia de BdeGust.
En el seu comunicat per anunciar la iniciativa, els responsables de BdeGust resumeixen la seva lager XL de 75 cl. dient que "és la unió de tres pilars: excel·lència gastronòmica; impacte social real, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Els Joncs; compromís ecològic, amb ingredients de proximitat i processos sostenibles".
