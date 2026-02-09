Arrenca el Fòrum Gastronòmic de Girona amb una reflexió sobre la tradició i la reinterpretació de l'escudella
A més, el congrés acull un concurs per fer pilota i per escollir el Millor Sommelier del 2026
El Fòrum Gastronòmic de Girona ha començat aquest dilluns una edició centrada en l'escudella i la carn d'olla. Un dels primers actes ha estat una ponència i taula rodona amb diversos cuiners sobre la importància de l'escudella. Entre els ponents hi havia Josep Roca qui ha recordat la importància d'aquesta recepta tradicional per mostrar l'herència gastronòmica. A més també han fet un concurs per fer pilota i botifarra negra i aquest dilluns a la tarda es fa el concurs per escollir el Millor Sommelier del 2026. El Fòrum Gastronòmic s'allargarà fins al dimecres 11 de febrer a Fira de Girona.
L'escudella és un plat tradicional de Catalunya i des del Fòrum Gastronòmic de Girona volen reivindicar-ne la importància. Per això al llarg de tres dies es faran tallers, ponències i demostracions sobre aquest plat. La primera d'elles ha congregat alguns noms com ara Carme Ruscalleda o Josep Roca per parlar sobre aquest plat.
Josep Roca ha aprofitat per recordar la importància d'aquesta sopa tradicional i totes les varietats que en surten. La intervenció de Roca ha anat acompanyada de la preparació d'algunes de les sopes que han fet els fills de Josep i Joan Roca, Marc i Martí, que demostren les noves generacions del restaurant.
El sommelier ha recordat que les receptes tradicionals "tenen un pes especial" al Celler de Can Roca i per això al llarg de la història han reflexionat i reinterpretat alguns d'aquests plats. A més, Roca ha detallat que malgrat ser un plat tradicional també hi ha marge per a la reinterpretació. "Allò que avui és tradicional incorpora una innovació legitimada", recordava el cap de sala.
En aquest sentit, Josep Roca apuntava que la patata no formava part de la recepta tradicional d'aquesta sopa, però amb el descobriment d'Amèrica va arribar a Europa i s'ha acabat incorporant-hi. Per això demostra que les receptes estan en constant evolució i qui sap si el dia de demà passarà a la història alguna de les innovacions que es fan actualment.
La primera jornada del Fòrum Gastronòmic ha comptat amb el concurs nacional de pilota i botifarra negra per a l'escudella. En aquesta competició hi han participat diferents carnissers de tot Catalunya per tal que mostressin quina és la millor composició de carn que forma la millor pilota i la millor botifarra negra. El públic ha fet de jurat que ha valorat en diferents aspectes els productes que han portat els professionals, com ara el sasbor o la textura. Tots els carnissers han fet bullir la pilota i la botifarra amb el mateix brou
A més, el restaurant de Ca l'Enric també ha ofert una demostració d'alguns dels plats més tradicionals que fan al restaurant que tenen a la Vall de Bianya i que té una estrella Michelin. També en aquesta primera jornada s'ha fet el concurs de steak-tartar i a la tarda es farà el concurs de Millor Sommelier de Catalunya.
