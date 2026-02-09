Fòrum Gastronòmic
Can Ribas de Sant Gregori guanya el cinquè concurs de steak tartar
Patrocinat per Bencriada i Girona Delícia, hi van participar també El Pont 9 de Camprodon, Can Boix de Vilamarí, Can Valls de Sant Martí Sapresa i el restaurant Ramon d’Olot
El restaurant Can Ribas de Sant Gregori es va proclamar ahir guanyador de la cinquena edició del concurs de steak tartar del Fòrum Gastronòmic, que va resultar especialment competida i que es ve decidir per molt pocs vots de diferència. Un jurat mixt format per professionals del sector i aficionats a la gastronomia van valorar les elaboracions de Can Ribas i dels altres quatre restaurants participants: El Pont 9 de Camprodon, Can Boix de Vilamarí, Can Valls de Sant Martí Sapresa i el restaurant Ramon d’Olot. Els concursants van haver d’elaborar dos steak tartars: un lliure i un altre amb filet de Bencriada, la firma que patrocina el concurs, juntament amb Girona Delícia. El tercer patrocinador, Pallarés, va crear el ganivet en què consisteix el premi del concurs.
El concurs ha experimentat algunes novetats en aquesta edició derivades del patrocini de Girona Delícia i Bencriada: tots els restaurants participants eren de les comarques gironines, i havien d’elaborar dos steak tartars, un de lliure i un altre amb carn de Bencriada. Els equips dels restaurants van haver de preparar petites racions de cada steak tartar per a una trentena de comensals (els membres del jurat) i en van acabar i emplatar una en directe davant del jurat i el públic del Fòrum.
Júlia Motera va ser la representant de Can Ribas que va sortir a elaborar l’steak tartar, encara que en el concurs va comptar amb el suport de Ferran Ribas, que es va quedar a la cuina. El tartar lliure que va presentar el restaurant portava tòfona, i en l’altre, amb un amaniment clàssic, hi destacava l’acompanyament amb unes quenelles de mantega.
Quan va conèixer la decisió del jurat, Júlia Motera es va mostrar molt emocionada i satisfeta perquè «no m’ho esperava». Segons explicava, fa aproximadament un any que treballa a l’històric restaurant de Sant Gregori, i si bé coneix de sobres la recepta que es fa a la casa -i que té «molta sortida», com va dir-, no estava del tot segura de les seves opcions perquè els altres candidats «han fet molt bona feina i hi havia molt nivell». La tòfona que Júlia Motera va usar per al tartar lliure de Can Ribas és salvatge i es troba a la zona on hi ha el restaurant, que actualment té aquesta elaboració en la seva oferta.
Júlia Motera va rebre el premi de mans de Ramon Vilagran, representant de L’Amant (la marca de productes gastronòmics de qualitat de la qual forma part Bencriada) i d’Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona.
Els altres equips que van participar en el concurs van ser els formats per Joan Verdaguer i Arnau Rigat, del Pont 9 de Camprodon, que en el tartar lliure van optar per treballar amb la vedella del Ripollès que usen habitualment al restaurant, a més d’un oli que s’elaboren ells mateixos a l’Empordà i presentar-lo amb pa d’oli; Albert Boix i el seu germà Jordi van ser els representants de Can Boix de Vilamarí, que en l’elaboració lliure van apostar també per carn de Bencriada, però madurada durant seixanta dies per donar una textura diferent; David Valls, ajudat per Xènia Casadevall, va elaborar el tartar de Can Valls, també amb vedella madurada en la seva proposta lliure; i finalment Josep Cros i Berta Agulla eren el tàndem del Restaurant Ramon d’Olot, que és el que més es va desmarcar en la proposta lliure amb un steak tartar de daina que va sorprendre bona part dels membres del jurat.
