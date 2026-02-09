La carnisseria Porté-Estop s’imposa en el concurs d’escudella
Va guanyar els tres premis: millor pilota, millor borifarra negra i millor conjunt
La carnisseria Porté-Estop de Vilaller, a Lleida, ha estat la gran triomfadora en el primer concurs nacional de pilota i botifarra negra per a escudella, un certamen que neix en un Fòrum gastronòmic que té precisament l’escudella com a fil conductor. Porté-Estop es va imposar en les tres categories que tenia aquesta competició: millor pilota, millor botifarra negra i millor conjunt. Un jurat en el qual hi havia professionals del sector i aficionats a la gastronomia va ser l’encarregat de decidir ahir el guanyador.
El certamen, convocat pel Fòrum amb el suport de la Fundació Oficis de la Carn i la Confraria del Gras i el Magre, i el suport de Gremicarn i el Gremi de Carnisseries de Girona, va comptar amb vuit participants, dos de cada província de Catalunya. Els representants de les comarques gironines van ser la carnisseria-xarcuteria Pelai de Sant Climent Sescebes i la carnisseria Sart de L’Armentera.
Aquest concurs, segons els seus responsables «vol animar a fer escudella tot l’any i a consumir productes dels artesans catalans» i només es farà al Fòrum aquest any perquè tindrà un «spinoff» a partir del novembre.
