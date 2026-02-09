Cuina en directe d'arròs de llebre al Teatre Casino Llagosterenc
Els restaurants de Llagostera La Pedra, Carril 9, Can Cassoles, Ca la Maria i Cal Degollat van oferir tasts de senglar i carn de caça amb motiu de les jornades gastronòmiques del municipi
"El més important a la cuina és tenir temps i no posar-hi ni poc ni massa". Així arrencava Xavier Amat, de la Societat de Caçadors Sant Hubert, un showcooking al Teatre Casino Llagosterenc amb motiu de les Jornades de la Cuina del Senglar i la Caça de Llagostera, que s'allargaran fins diumenge que ve, dia 15 de febrer. Xavier Amat, juntament amb Martí Rosàs, cuiner de Ca la Maria, van cuinar un arròs de llebre que, segons la valoració del públic, era "boníssim". Xavier Amat va explicar, pas a pas, com prepara aquest plat típic de la cuina de caça.
Primerament, ho renta tot -fins a dues o tres vegades- per desfer-se de la sang. Els ossos i els "talls lletjos" els posa en una safata al forn amb verdures. Normalment són tres cebes, tres tomàquets, tres grans d'all i mig pebrot (tallat en tres trossos). Calenta el forn a 180 graus i ho deixa uns minuts fins que queda una mica ros. En aquest punt ho fica tot a l'olla, afegeix un parell de porros i ho deixa bullint. Per preparar el sofregit, pela tres grans d'all i els fregeix a la cassola. Una vegada fregits, amb l'oli amb gust d'all, els retira per fer la picada més endavant. A continuació, fregeix el fetge de la llebre i també el retira. Per a la picada reuneix els alls, el fetge, i una mica de julivert.
Els "talls bonics" de la llebre, rentats dues o tres vegades per treure'n la sang, els posa a la cassola amb sal, pebre i ho deixa coure. Primerament, amb el foc ben fort, hi afegeix el brou, un raig de conyac i ho deixa coure. El següent pas és cuinar la sèpia. Una vegada cuita, hi afegeix un raig de vi blanc i el deixa evaporar. Llesta la picada, la llebre i la sèpia, es dedica al sofregit. El prepara amb ceba, un pebrot verd i mig pebrot vermell, i finalment el tomàquet, "només una mica més de mig quilo". Mentre es cou, afegeix un raig de vi ranci: "En un lloc tiro conyac, a l'altre vi blanc i aquí vi ranci".
D'arròs, en calcula uns quatre quilos: "Quan parlem d'una llebre, hem de pensar que serà un arròs per a entre dotze i quinze persones". Ho afegeix tot a la cassola, ho deixa reposar, i ja està llest per servir. Al showcooking, van pujar a l'escenari sis persones a l'atzar per fer-ne un tast, i la crítica va ser excel·lent. Amb l'arròs sobrant, el van portar al local annex, on es van fer degustacions.
Cinc degustacions
En acabat el showcooking, que es va fer dijous passat, el públic es va mobilitzar al Casino Llagosterenc, on cinc restaurants locals van oferir tastets d'un plat elaborat amb senglar i altres carns de caça. Van oferir degustacions els restaurants La Pedra, Carril 9, Can Cassoles, Ca la Maria i Cal Degollat. A banda, els presents també van poder tastar l'arròs de Xavi Amat, prèviament elaborat en directe al Teatre.
Durant tot el període de les jornades, la carn de caça i els embotits estaran disponibles als establiments Carnisseria Miquel, Gascons Carnissers, Carns David, Carns Agustí i Can Vinyas. Paral·lelament, diversos restaurants i rostisseries de la localitat oferiran plats típics de caça: El Carril9, Ca la Maria, Entre Terres, El Passeig, La Pedra, Can Cassoles, Rostisseria Melvys, Ca l'Artau, Cuinats el Bon Gust, Casino Llagosterenc i Cal Degollat.
El consum de senglar
Llagostera va donar l'1 de febrer el tret de sortida a la segona edició d'aquestes Jornades de la Cuina del Senglar i la Caça. Arran de la polèmica pels senglars afectats per la pesta porcina africana a la zona de Collserola, Jordi Mir, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera, explicava que "els forestals estan treballant per controlar el brot i les institucions per explicar que el consum de carn de senglar no és perillós i que l'animal ha passat per una analítica". El senglar que ofereixen a Llagostera és matat a les Gavarres per la Societat de Caçadors Sant Hubert, per tant, "quilòmetre 0 i ecològic". I afegeix: "Aquest problema ens l'hem de menjar".
L'acte també va comptar amb la presència de l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, i del director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, que va animar als presents a gaudir de "la meravella gastronòmica que és la carn de caça" i que "a molts de nosaltres ens retornarà als sabors de la nostra infantesa". Minguell va lamentar que "ens estem atrevint poc a cuinar aquest producte" i va demanar que el senglar "continuï formant part de la nostra tradició culinària". Finalment, va agrair la tasca de "donar a conèixer la importància de la caça en la gestió del territori, de cuidar els nostres caçadors i la nostra gastronomia".
