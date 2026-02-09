Maridatge amb Bohemia Damm Reserva 150 al Fòrum Gastronòmic de Girona
La cervesera llança una lager de “guarda lenta” per commemorar el 150è aniversari i ofereix un tast de plats a càrrec d'El Ginjoler
Damm ha escollit el Fòrum Gastronòmic Girona per presentar, aquest dilluns, Bohemia Damm Reserva 150, una nova cervesa creada amb motiu del 150è aniversari de la companyia. L’acte l'ha presentat Jaume Alemany, director de Màrqueting de Damm, i Karen Peiró, mestra cervesera, que han situat el llançament com un brindis pel camí recorregut i per “totes les persones” que han acompanyat la marca al llarg de generacions. Després de la presentació, han ofert un tast a càrrec del càtering El Ginjoler, amb platets com tempura de bleda i brandada de bacallà amb all negre o un timbalet de cua de bou i poma, acabant d'arrodonir el menú amb un petit xuixo de crema.
La cervesa pren el nom de la Fàbrica de la Bohemia, l’antic recinte cerveser inaugurat el 1905 al carrer Rosselló de Barcelona, actual Antiga Fàbrica Estrella Damm. Segons la companyia, tant el nom com la imatge del producte connecten amb aquest llegat: l’etiqueta s’inspira en les primeres etiquetes de Damm de finals del segle XIX i les reinterpreta amb un llenguatge contemporani i modernista.
Damm recorda que el 2001, coincidint amb el 125è aniversari, va llançar A.K. Damm en honor a August K. Damm. Ara, per celebrar el segle i mig, els mestres cervesers han desenvolupat Bohemia Damm Reserva 150, definida com una lager de guarda lenta elaborada amb malt d’ordi, arròs i llúpol, amb ingredients 100% naturals. El producte passa per una maduració perllongada que, segons la firma, li aporta més profunditat i un perfil “intens però equilibrat”, amb amargor moderada i matisos herbacis.
Cuina amb Bohemia
La companyia també ha posat l’accent en la versatilitat gastronòmica del nou llançament, pensat per maridar amb plats com carns i guisats (des d'hamburgueses fins a estofats melosos que demanen una beguda amb caràcter), tapes i fregits (com croquetes, calamars o patates braves, ja que la carbonatació i l’alcohol alleugereixen la sensació de fregit a la boca) embotits (on el contrast suavitza el greix i potencia les notes de la cervesa equilibra la cremositat del formatge, mentre que aquest ressalta la dolçor del malt) formatges curats (l’amargor de la cervesa equilibra la cremositat del formatge, mentre que aquest fa ressaltar la dolçor de la malta) i amb peix blau i fumats, com sardines, verat o salmó, on la intensitat del peix requereix una cervesa amb personalitat.
El llançament s’emmarca en una efemèride que remet als orígens de Damm: fa més de 150 anys, els joves alsacians August Kuentzmann Damm i Melanie es van establir a Barcelona amb l’objectiu d’elaborar cervesa i, el 1876, van obrir la seva pròpia cerveseria i van crear una recepta adaptada al clima mediterrani, la primera Estrella.
