Premi dels professionals de sala per al periodista Jordi Bosch
Els guardons de l’associació també reconeixen la trajectòria del professor Josep Perramon i David Huguet com a cambrer jove
L’Associació de Professionals de Sala (PdS) de Girona va concedir aquest dilluns a Jordi Bosch i Molinet el premi a la millor tasca periodística de difusió de l’ofici. El guardó a Jordi Bosch, col·laborador de Diari de Girona, és un dels tres que va lliurar l’entitat al Fòrum Gastronòmic de Girona: el premi a la trajectòria va ser per a Josep Perramon i Anton, històric professor de l’Escola d’Hostaleria de Girona, i el premi al cambrer jove va ser per a David Huguet, de l’Almadraba Park Hotel de Roses.
Lluís Coll, president de PdS, va descriure Perramon com «un referent per a moltes persones, mentor, guia i model». Després de rebre el guardó, l’homenatjat va agrair al seu torn el premi als seus alumnes «perquè m’han obligat adaptar-me i aprendre». Pel que fa a David Huguet, el premi reconeix la seva «evolució»: «És un professional que representa l’essència del que ha de ser la sala com a ofici», va dir Coll.
El premi a Jordi Boch el va presentar Joan Morillo, membre de la junta de PdS, que va recordar que en els seus articles el periodista sempre té comentaris positius cap a la feina de cambrers i de la restauració gironina. Bosch, que va recordar que ja ha escrit uns 800 articles a la contraportada dels diumenges delDiari de Girona, va reivindicar els restaurants i anar-hi a menjar, i va arrodonir aquest elogi amb un comentari de Josep Pla. «Deia que la millor cosa del món són el restaurants, i sobretot les converses que es fan a taula, als restaurants. Segons ell, són la civilització mateixa». Bosch va concloure que s’ha d’agrair aquesta civilització als professionals de sala, en les mans dels quals encara es continuen posant moltes persones que van a un restaurant.
Després del lliurament dels premis, acte que tancava les activitats que el Fòrum Gastronòmic va dedicar ahir a l’activitat dels professionals de sala, desenes de representants del sector van participar en una foto de grup convocada per l’Associació de Professionals de Sala per donar visibilitat i posar en valor la seva feina. «La sala compta. L’ofici compta», era el lema de la convocatòria.
