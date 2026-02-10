Diari de Girona crea els premis gastronòmics Girona Delícia
Els guardons, que decidirà un jurat format per professionals de prestigi, seran lliurats l’11 de març en una gala al Palau de Fires
Diari de Girona ha presentat al Fòrum Gastronòmic els premis Girona Delícia, que es creen per reconèixer professionals i iniciatives en diversos àmbits del sector gastronòmic de les comarques gironines. La primera edició d’aquests guardons es lliurarà en una gala que se celebrarà l’11 de març al Palau de Fires de Girona.
Maneu Fernández, gerent de Diari de Girona, i Alfons Petit, cap de redacció responsable de Girona Delícia, han estat els encarregats de presentar la iniciativa durant una ponència a l’Auditori del Fòrum en la qual han explicat primer en què consisteix el projecte Girona Delícia, l’espai gastronòmic que ha creat Diari de Girona i que en els mesos que porta en funcionament ha aconseguit una important repercussió, amb més de mig milió de pàgines vistes en l’edició digital i més de tres milions de visualitzacions a les xarxes socials. «Volem donar a conèixer tots els elements que formen part del sector gastronòmic, posant al davant el que hi ha al darrere d’un plat», ha detallat Fernández.
Girona Delícia és un projecte periodístic però obert a participar en iniciatives que acostin la gastronomia i els seus protagonistes als lectors del diari i als consumidors. En aquest sentit, Girona Delícia ja ha patrocinat en el mateix Fòrum Gastronòmic, amb Bencriada, la cinquena edició del concurs de steak tartar, i preveu posar en marxa en els propers mesos altres propostes que serveixin per afavorir aquest contacte amb el món de la gastronomia.
Entre aquestes iniciatives hi ha precisament els premis Girona Delícia, que neixen amb la voluntat de reconèixer mèrits especials de persones, empreses, entitats i iniciatives relacionades amb el sector gastronòmic de les comarques gironines. Els premis tindran nou categories per poder abastar l’enorme amplitud que té aquest sector a la província (Iniciativa, Productor, Elaborador, Celler, Comerç, Sala, Cuina, Jove Professional i Trajectòria) i seran decidits per un jurat format per professionals de prestigi que s’anunciarà properament. La intenció de Diari de Girona és que esdevinguin uns guardons de referència, amb periodicitat anual.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns