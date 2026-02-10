Paula Cuenda, elegida millor sommelier de Catalunya
El Fòrum Gastronòmic de Girona va viure ahir el concurs per elegir el millor sommelier de Catalunya. Durant tot el dia, una dotzena d’aspirants van haver de superar diverses proves sobre el tast, el servei, la sala, etc. La guanyadora va ser Paula Cuenda Lucena del restaurant Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols.
