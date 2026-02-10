Sabors ancestrals mexicans en forma de còctel al Fòrum Gastronòmic de Girona
Estudiants de la Universitat de Puebla i de l'Escola d'Hostaleria de Girona van elaborar ahir en directe begudes representatives de la seva cultura
Les tradicions i la simbologia mexicanes i gironines es van donar la mà ahir al Fòrum Gastronòmic de Girona en una proposta de cocteleria fruit de la col·laboració entre l'Escola d'Hostaleria de Girona i la Universitat de Puebla. Grups d'estudiants d'ambdós centres van elaborar en directe begudes representatives de la seva cultura a la barra Gastronòmica, que els 24 assistents a l'activitat també van poder degustar.
Els estudiants gironins van apostar per la Mosqueta, una beguda creada el 2024 pels alumnes de la mateixa escola amb l'objectiu d'oferir una opció sense alcohol durant les Barraques de Girona. El còctel, van explicar ahir els estudiants Franco i Lluís, està elaborat principalment amb puré de poma verda, sucre líquid, suc de llimona i un toc d'aigua amb gas i glaçons. Una fusió que va sorprendre els assistents per la seva frescor.
Una ofrena a les divinitats
El déu del blat de moro Centéotl va ser la inspiració dels estudiants de la Universitat de Puebla —Mariana, Aylin i Antonio— per crear un còctel amb alcohol basat en la fusió del tejuino —una beguda ancestral elaborada mitjançant la fermentació de massa de blat de moro i el dolç piloncillo—, licor amarg de cacau, mezcal Hacienda de Tayahua i xarop de tuna.
La presentació i la manera de consumir la beguda van ser els elements que més van sorprendre els assistents a la degustació. En primer lloc, calia tastar un tros de xocolata col·locat al costat de la copa i prendre un glop del còctel, amb l'objectiu d'equilibrar el sabor amarg de la xocolata. Tot seguit, s'hi havia d'afegir el xarop de tuna, presentat dins d'una pipeta, i barrejar-lo fins que el líquid adquirís un to vermellós.
Aquesta creació va valer als estudiants el primer premi del concurs de mixologia "Sabores Ancestrales: Cacao, Maíz y Mezcal", emmarcat en el Latino Gastronomic 2025. Un dels guardons va ser, precisament, poder presentar la beguda al Fòrum Gastronòmic de Girona, on també van reivindicar l'ús de productes ancestrals i patrimonials de la gastronomia mexicana.
