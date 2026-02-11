Fairouz Fankouch Harchioui, guanyadora del tercer concurs de Tagín
El plat amb el peix com a protagonista va despuntar de la resta i va fer mereixedora del guardó la cuinera del restaurant Nasma, a Girona
Fairouz Fankouch Harchioui, del restaurant Nasma, al barri de Santa Eugènia a Girona, va guanyar el tercer concurs de Tagín del Fòrum Gastronòmic de Girona aquest dimarts a la Barra Gastronòmica. El plat premiat va sorprendre el jurat i el públic que va reaccionar amb una forta ovació, primer per la impressionant presentació i després perquè era l'únic tagín de peix. Els protagonistes del plat eren l'orada, marisc amb gambes i cloïsses (servits amb petits tagins), patata i moniato. La guanyadora va explicar que el tagín d'orada era una manera de "donar una altra vida al peix", i aquesta vegada no cuinar-lo al forn.
El premi del concurs va ser un diploma de reconeixement, dos bitllets d’avió al Marroc oferts per la companyia aèria Royal Air Maroc i un lot de productes Frinuts.
A més de la guanyadora Fairouz Fankouch Harchioui, també van participar altres tres cuineres i un cuiner: Khadija Mabrouki Boulhous, del restaurant Aladi2 a Sant Feliu de Guíxols; Bouchra Sadiq, del restuarant Casa Rahma a Empuriabrava; Sara Benyamna, del restaurant Villa Salvador a Cadaqués i Redouan Essetti, del restaurant Darkom a Palafrugell. Enguany, el jurat estava format per Habiba Laraki, directora de Royal Air Maroc Catalunya, la periodista de Girona Delícia Gemma Pujolràs i la xef guanyadora del segon concurs de Tagín celebrat la passada edició del Fòrum, Fàtima Zohra Labyedhla.
Intercanvi cultural
L'acte va començar amb una degustació prèvia a l’inici del concurs de Tagín, a càrrec del Consolat General del Marroc a Girona, acompanyada d’un tast de fruits secs per la marca col·laboradora Frinuts. En un acte previ al concurs, Frinuts també va presentar el receptari ‘La Mesa de Ramadán’, acabat d’editar, a més d'un showcooking de la mà de les cuineres Fàtima Zohra Labyedhla i Saloua Loqmane.
El concurs, que compta amb la col·laboració de Royal Air Maroc (RAM), la línia aèria nacional del Marroc, la marca Frinuts, i el suport del Consolat General del Marroc a Girona, està organitzat un any més per Inspira Gastronomía & Halal Services i moderat per la comunicadora i activista gastronòmica Àgata Albero Miralbell. Aquesta iniciativa vol posar en valor la riquesa de la gastronomia marroquina i el talent de professionals de la província de Girona, tot promovent la convivència i l’intercanvi cultural a través de la cuina.
