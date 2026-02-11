El Fòrum Gastronòmic clou amb un homenatge als 60 anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona
L'acte també ha servit per a presentar el fil conductor de la pròxima edició d'aquest certamen: un diàleg entre la gastronomia de mar i muntanya
"Sense l'Escola d'Hostaleria i Turisme (EHT) no hi hauria Fòrum Gastronòmic". Amb aquestes paraules, el director de continguts del Fòrum, Salvador García-Arbós, ha donat el tret de sortida avui la clausura de la dotzena edició del certamen. L'acte ha tingut per objectiu homenatjar i celebrar els 60 anys història de l'EHT, juntament amb alumnes, exalumnes i professors, autoritats - com l'alcalde de Girona, Lluc Salellas -, i diferents personalitats del món gastronòmic que van realitzar els seus estudis a l'Escola.
Per exemple, Joan Roca ha dedicat unes paraules al centre de formació que per a ell va significar "un punt d'inflexió", on descobrir "que el món de la gastronomia té més vessants de les que vaig veure a casa" i que el va permetre descobrir que "allò que intuïa que estimava, era realment la meva vocació". El xef ha recordat a professors com Josep Perramon i Vicenç Andreu - conegut popularment com a "senyor Andreu" i durant molts anys part de l'equip de l'històric Fornells Park de Girona -. Ambdós van ser docents que "ens van fer entendre la passió per la professió".
En la mateixa línia, l'antiga professora i directora de l'EHT, Maria Àngels Freixenet, ha recordat que molts docents "compaginen la seva professió amb l'activitat a l'escola", la qual cosa els permet transmetre amb precisió com és el dia a dia dins el món gastronòmic. Amb relació al perfil d'alumnes, afirma que ha canviat amb els anys: "En la meva primera etapa a l'escola, molts venien a continuar amb el negoci familiar, i pocs per vocació". Siguin els motius que siguin, Freixenet afirma que "l'escola és com una "cantera" de professionals, com la Masia del Barça"; prova d'això són "els plans de negoci que alumnes han presentat com a treball de final de curs, i que s'han fet realitat".
Aquests triomfs també omplen d'orgull l'actual director de l'EHT, Jordi Garcia. Visiblement emocionat, ha aclarit que "avui celebrem l'ànima de la gastronomia gironina, ja que sense l'Escola no estaríem on estem", i ha parlat sobre els reptes que queden per assolir: "Hem de ser capaços d'innovar i adaptar els currículums". Alhora, ha demanat a les empreses "més voluntat i flexibilitat" a l'hora d'oferir pràctiques als alumnes, car sense elles "no arribaran enlloc".
En acabat, ha agraït tant a docents com famílies i alumant, el "futur de l'ofici", per la seva confiança en l'escola. Justament, representants dels estudiants de totes les branques de formació han mostrat el seu orgull de formar part de l'EHT, agraint "totes aquelles persones que han compartit amb nosaltres els seus coneixements". També han enaltit "les activitats que enriqueixen la nostra formació" i "concursos que ens deixen posar en pràctica tot allò que hem après".
Després dels parlaments, el director de continguts del Fòrum Gastronòmic, Salvador García-Arbós, ha anunciat el fil conductor de la tretzena edició d'aquest certamen, que es durà a terme els dies 1, 2 i 3 de febre de 2027: un diàleg entre la cuina de mar i muntanya.
