“La gent no compra vi, compra relats”
El Fòrum Gastronòmic de Girona va acollir en el seu segon dia de programació una ponència sobre la tendència a la baixa del consum de vi, les seves consqüències i com es pot revertir aquesta situació
En un context marcat per la "globalització i la persecució de les begudes alcohòliques", el Fòrum Gastronòmic de Girona va apostar ahir per acollir una ponència on es va posar el focus en temes com el descens del consum del vi i de quina manera els cellers poden donar sortida al seu producte. Sota el nom "Beure vi no és cap addicció" - tota una declaració d'intencions -, la periodista cultural i vinícola Montse Serra va plantejar als ponents diferents preguntes enfocades, per exemple, en la visió que el jovent té d'aquesta beguda i perquè no es troba entre les seves eleccions preferents de consum.
El que té clar el sommelier i gastrònom Ramon Roset és que no es tracta d'un tema econòmic: "Els joves van amb mòbils de 1.000 euros i vambes de 500". Encara més, la membre de l'Associació Sommeliers i professora de CETT, Natàlia Roig, va explicar que "les noves generacions busquen professions on puguin sentir emocions, els arreli al territori i les doni prestigi" i és per això, justament, que l'ofici de sommelier els atrau: "Busquen conèixer les històries darrere el producte". En aquest sentit, va afirmar que els estudis d'aquesta branca "abans estaven molt concentrats en memoritzar zones i referent", mentre que ara "intentem formar perquè tinguin raonament crític, capacitat de gestió i sostenibilitat".
Potser és això el que fa falta, vendre la història que hi ha darrere el vi? "Al final, la gent no compra vi, sinó els relats", va reblar Roset. D'acord amb aquesta afirmació, Roig va afegir que "hi ha més consciència sobre el que es vol beure". Una manera de transmetre les històries darrere els cellers és invertint en una campanya de comunicació, cosa que Ros considera que des del sector vinícola no s'està fent prou.
Per a la sommelier i comunicadora Clar Isamar, una de les claus en aquest sentit és "crear espais honestos a les xarxes socials on els interessos no siguin 100% comercials", si bé va admetre que això és complex. També va apostar per donar visibilitat al vi a través d'esdeveniments i artistes -, a tall d'exemple, parla de la cançó "Sauvignon blanc" de Rosalia - i va demanar més ajuts de les administracions per a potenciar una comunicació "dirigida al consum social i cultural" del vi.
L'enoturisme, la salvació?
A mitja ponència, Serra va posar sobre la taula quin seria el paper de l'enoturisme: els quatre ponents van estar d'acord en el fet que es tracta d'una peça clau i, fins i tot, tranquil·litzadora, per donar a conèixer el producte i ajudar els cellers a mantenir-se en peus. "L'enoturisme és bàsic per a projectar el nostre futur; és una tendència en creixement", va expressar el responsable de Celler Rim, Jordi Esteve. Tornant un moment al tema del jovent i la seva relació amb el vi, el sommelier Ramon Roset va afirmar que "la gent d'entre 18 i 25 anys busca experiències. Beure vi és el peatge que paguen per fer enoturisme, abans de tornar als seus hàbits de sempre".
Uns hàbits, va considerar, marcats per la "persecució de l'alcohol i el vi". Com a veu professional en l'àmbit de la salut i autodenominat "dolent de la pel·lícula", el metge cardiòleg Joan Sala va recordar que la tolerància i risc d'addicció al vi "depèn de cada persona. No podem diferenciar fins a quin grau el consum és perjudicial o beneficiós, i aquest és el gran problema". Amb tot, va recordar que les darreres guies mèdiques poden servir per a orientar el consum de cadascun: "demanen tenir en compte factors com la genètica".
