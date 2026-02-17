Recepta: el pa de pessic de cafè i xocolata més fàcil, esponjós i deliciós per gaudir en qualsevol moment
Aquest pa de pessic de cafè i xocolata reuneix la intensitat aromàtica del cafè amb la riquesa profunda del cacau, creant una preparació humida, esponjosa i plena de caràcter. La seva elaboració és senzilla i no requereix utensilis complicats, cosa que el converteix en una recepta accessible i pràctica per a qualsevol ocasió, capaç de conquerir tant els amants del cafè com els apassionats de la xocolata.
Per tot això, t'ensenyarem a preparar el pa de pessic de cafè i xocolata més fàcil , humit i esponjós que provaràs. A cuinar!
8 comensals | 1h 30m | Postres | Dificultat baixa
Ingredients:
- 350 grams de sucre (1¾ tasses)
- 3 ous
- 170 mil·lilitres d'oli
- 330 grams de farina de rebosteria
- 70 grams de cacau en pols
- 11 grams de pols de fornejar (llevat en pols)
- 10 grams de bicarbonat de sodi
- 300 grams de cafè exprés calent
- 1 pessic de sal
Com fer el pa de pessic de cafè i xocolata més fàcil, esponjós i deliciós per gaudir en qualsevol moment:
1. Comença barrejant en un bol els ous, el sucre i l'oli . Remena bé fent servir un batedor de globus. Aquesta recepta és senzilla i no requereix batedora elèctrica.
2. Quan tinguis una barreja homogènia, tamisa els ingredients secs directament sobre la massa: farina, cacau, pols de coure, bicarbonat de sodi i un pessic de sal. Integra un terç i remou a poc a poc des del centre cap a fora, així es van dissolent els grumolls.
3. Quan noti que la barreja s'està tornant més densa, incorpora el cafè exprés calent . Pots fer-ho en dos o tres temps, sempre intercalant entre el cafè calent i els ingredients secs tamisats.
4. Barreja fins a obtenir una massa homogènia i sense grumolls .
5. Bolca en un motlle de 23 cm de diàmetre prèviament enmantequillat i amb un disc de paper vegetal a la base per facilitar el desemmotllament. Forneja a 175 °C durant 1 hora , o fins que en introduir un escuradents aquest surti completament net.
6. Retira-ho del forn, deixa que es refredi i quan sigui tebi desemmotlla. A gaudir d'aquest esponjós pa de pessic de cafè i xocolata !
Consells per potenciar el sabor del cafè i aconseguir una molla molt esponjosa
Vols aconseguir un pa de pessic perfecte? Pren nota d'aquests trucs:
- Utilitza cafè acabat de preparar i concentrat , ja que aporta intensitat i aroma. Afegir-lo calent, ajuda a dissoldre millor el cacau ia aprofundir el sabor.
- En escollir oli en lloc de mantega , el pa de pessic conserva una textura més suau i una sensació d'humitat. Si vols intensificar encara més aquesta suculència, pots incorporar a la massa un almívar simple elaborat amb parts iguals de sucre i aigua.
- Per aconseguir una molla més airejada, tamisa els ingredients secs i barreja amb suavitat fins a obtenir una massa homogènia; evita batre a l'excés per conservar l'aire atrapat.
- Un fornejat uniforme i sense corrents d'aire contribueix que el pa de pessic creixi de manera parella, evitant que el centre s'enfonsi per canvis bruscos de temperatura.
Amb aquests senzills consells, aconseguiràs un pa de pessic de xocolata i cafè esponjós i deliciós.
Valor nutricional per comensal
- Calories: 547,5 kcal
- Proteïnes: 7,5 g
- Greixos: 22,5 g
- Carbohidrats: 8 g
- Fibra: 5 g
