Restaurant Ultonia: un menú executiu per menjar bé entre setmana al cor de Girona
Del cinema i el teatre d’ahir a la cuina de temporada d’avui: l'establiment recupera l’esperit Ultonia amb una proposta accessible, de dilluns a divendres al migdia
Hi ha dies que el ritme demana una pausa amb sentit. Aquesta setmana he fet parada al Restaurant Ultonia, al centre de Girona, amb la idea clara de tastar el seu Menú Executiu. I el que m’he endut, més enllà d’un bon àpat, és la sensació d’haver dinat en un espai amb caràcter: amable, elegant i pensat perquè el migdia no sigui només “un tràmit”.
Ultonia és un nom amb pes a la ciutat. L’edifici va obrir portes el 1945 com a cinema i teatre, i amb els anys també va ser granja-cafeteria, un punt de trobada molt abans que aquesta expressió es posés de moda. Avui, el Restaurant Ultonia —inaugurat a finals de 2025— recupera aquest esperit des d’una mirada contemporània, dins de l’Hotel Ultonia, a peu de carrer i amb accés còmode i directe. Obert tant als clients de l’hotel com al públic local. “Aquest espai forma part del relat de Girona, i ens feia il·lusió recuperar-lo amb una proposta actual”, diu Carolina Aravena, directora F&B de l’Hotel Ultonia.
Menú executiu: cuina de temporada, sense artificis
El menú executiu està pensat per als dinars de dilluns a divendres al migdia: una opció cuidada i accessible per menjar bé entre setmana. El millor? Que la proposta evoluciona amb el producte i la temporada, i això es nota en el que arriba al plat: cuina honesta, de proximitat i amb respecte per l’estació, sense artificis innecessaris. “Volíem oferir un menú que resolgués el migdia amb agilitat, però que mantingués l’ànima de restaurant: producte, temporada i gust”, explica Carolina Aravena.
En el meu cas, vaig començar amb entrants lleugers i frescos, amb el producte com a protagonista: crema de carabassa amb formatge de cabra, bunyol amb maionesa de llima i calçot en tempura amb salsa romesco. Tres mossegades que ja et situen: aquí es cuina amb cura i amb gust, buscant equilibri i no pas focs artificials.
De segon, el nivell puja un esglaó però sense perdre essència: propostes com llom de corbina a la donostiarra, melós de vedella amb parmentier de patata trufada o arròs cremós de verdures. És aquest punt —el d’oferir plats “de restaurant”, però perfectament compatibles amb un migdia de feina— el que fa que el menú sigui realment atractiu.
I per tancar, postres amb un dolç mesurat i elegant: pastís de formatge, carpaccio de fruites o gelat a triar. El final perfecte perquè la pausa tingui gust de pausa i no de pressa.
Bodega amb criteri
Un dels punts forts és la coherència global de la proposta: cuina de producte i una bodega que dona protagonisme als vins de proximitat i als petits productors. “Ens agrada que la bodega expliqui territori: petits cellers, vins amb personalitat i maridatges que tinguin sentit”, diu Carolina Aravena. Una opció especialment rodona per maridar plats de peix o arrossos és el Propòsit Blanc 2024 del Celler Viníric (Calonge): un vi de garnatxa blanca i malvasia, amb un petit pas de criança en roure francès, pensat com a blanc gastronòmic.
Servei i ritme del dia a dia
El servei acompanya amb professionalitat i proximitat: aquell punt que fa que et sentis atès sense sentir-te observat. I això, en un menú de feiner, és or: el temps és important, però també ho és que el dinar no sigui una cursa.
A més, el Restaurant Ultonia funciona també com a cafeteria del matí a la tarda, ideal per fer un cafè, un vermut o picar alguna cosa entre hores. És un espai flexible que s’adapta al que necessites: una trobada ràpida, una conversa tranquil·la o una pausa per recompondre el dia.
Més enllà del menú de migdia, el Restaurant Ultonia ofereix una carta variada i propostes especials tant entre setmana com els caps de setmana, consolidant-se com un espai versàtil: ideal per a un dinar executiu, un sopar relaxat o una trobada entre amics. I per a qui busqui un regal que no acabi en un calaix, ofereixen vals regal en diferents imports.
Tres maneres de gaudir del restaurant: menú executiu entre setmana, menú de cap de setmana, sopars dissabte i diumenge i un menú entre hores ideal per picar alguna cosa quan el dia demana una pausa més informal.
Al centre de Girona, en un espai que forma part de la memòria col·lectiva de la ciutat, el Restaurant Ultonia demostra que la tradició i l’actualitat poden conviure a taula amb naturalitat. Una adreça a tenir molt en compte per a qui valori la cuina de temporada, el producte de proximitat i una experiència gastronòmica amb context. “La nostra idea és que cada client es permeti una pausa amb sentit, sigui quin sigui el moment del dia”, conclou Carolina Aravena.
Per descobrir la carta completa i les novetats del menú, es pot consultar el web hotelsultonia.com/restaurant.
Informació pràctica
- On és: Gran Via de Jaume I, 22 (Girona)
- Horaris d’obertura: dl–dj 8.30–20.30 · dv 8.30–23.30 · ds 13.00–23.30 · dg 13.00–20.30
- Reserves: online a ultonia.myrestoo.net o per tel. 872 59 09 35
- Més info (carta/novetats): hotelsultoniagirona.com/ca/restaurant/
