El "Far West" encara és viu a Quart
Hamburgueses, espectacle i emoció defineixen el restaurant Big Joe dirigit pel sheriff Joe, qui promet una "experiència única" creada a mida segons el tipus de consumidor
Quart té un sheriff autoproclamat. Vestit amb armilla, l'estrella daurada que marca el seu rang, pistola, rellotge i harmònica -tot i que no sap tocar-la, però això és un secret- el sheriff Joe veu la llum del dia els divendres, dissabtes i diumenges amb l'objectiu d'oferir una proposta única a tothom que visita casa seva, l'hamburgueseria de temàtica western Big Joe (Carrer Cira de Girona, 5).
Quan l'establiment tanca les portes i en Joe es treu el barret de sheriff, Josep Albacete apareix d'entre les ombres, si bé actor i personatge no són tan diferents: "Els dos tenim una gran passió i històries a explicar". El carisma i naturalitat que el defineixen són el que l'ajuden dia rere dia a oferir una "experiència a mida per a cada client", a qui sap com dirigir-se basant-se en els quatre xerros que fa amb cadascun quan entren al Big Joe: "Parlant i observant es pot descobrir el tarannà de cada persona". "Intento que a la gent que ve aquí que li passin coses, i al més introvertit que li passin encara més", afirma, contundent.
Com era d'esperar, la carta de l'establiment està construïda per tal de reforçar la identitat western, amb hamburgueses inspirades en personatges com l'explorador i showman Buffalo Bill; la pionera Calamity Jane; el temut bandoler Jesse James; la reina foragitada de l'Oest Belle Star; i el pistoler Billy The Kid. Per als més valents, el Big Joe proposa El Duel Final: qui sigui capaç de menjar-se una hamburguesa de dos quilograms en 30 minuts, i romandre 15 més assegut, no haurà de pagar l'àpat.
Alhora, una de les joies amagades de la carta de l'establiment són els pastissos de formatge elaborats per la dona d'Albacete, Mey, els responsables d'atorgar al Big Joe "el toc màgic de dolç". Per acabar d'arrodonir la presència familiar, el fill gran, "Little Joe", dona un cop de mà a la cuina, mentre que la seva filla "està esperant a la banqueta, a punt per ajudar". Els altres treballadors també formen part d'aquest imaginari western: "Aquí només tinc contractats autèntics vaquers".
Un negoci en constant evolució
Per què escollir aquesta temàtica per un restaurant? "El meu avi és d'Almeria i quan era jove feia els decorats de les pel·lícules de l'Oest que s'hi rodaven". Les històries que li explicava sobre aquest ofici van inspirar Albacete a l'hora de decorar el local. Així ho mostren les portes vaivé que donen la benvinguda al menjador, on la fusta és la protagonista, juntament amb els barrets de cowboy, retrats de tribus índies, muntures de cavall, atrapa somnis i telers, alguns regalats per clients: "Tothom que ha vingut ha aportat el seu granet de sorra". D'altres peces "les he comprat de segona mà o fabricat jo: pràcticament, això és un restaurant reciclat". Com a bon saló del vell oest, Big Joe també compta amb la seva barra de begudes, on Albacete serveix els Petons de Joe, els seus xarrups especials.
Tot i ser un negoci ben establert a Quart i conegut passades les fronteres catalanes gràcies, en part, a les xarxes socials, el Big Joe es troba en constant evolució ben bé des que va néixer fa 12 anys sota el nom "Nou Quart". "Llavors, en Joe tenia un attrezzo més de Carnestoltes. Ara ja no és una disfressa, és roba", explica Albacete. Fins i tot, es va comprar un cotxe d'acord amb el personatge, un chevrolet amb el nom "El Camino".
A banda, el cowboy també està realitzant un grau universitari en teatre per tal que el personatge "no quedi obsolet". En la mateixa línia, Albacete està introduint un bingo al restaurant, i fa un any va estrenar el joc el Bang Bang Love: "És per a parelles, no puc dir res més". Qui vulgui saber de què tracten aquesta i altres experiències que es viuen al Big Joe, s'haurà d'atrevir a viatjar en el temps i travessar les portes d'aquest saloon.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»