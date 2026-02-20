Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El "Far West" encara és viu a Quart

Hamburgueses, espectacle i emoció defineixen el restaurant Big Joe dirigit pel sheriff Joe, qui promet una "experiència única" creada a mida segons el tipus de consumidor

Josep Albacete, el &quot;sheriff Joe&quot;, dins el seu restaurant Big Joe, a Quart.

Josep Albacete, el "sheriff Joe", dins el seu restaurant Big Joe, a Quart. / Marc Martí Font

Helena Viñas

Helena Viñas

Quart

Quart té un sheriff autoproclamat. Vestit amb armilla, l'estrella daurada que marca el seu rang, pistola, rellotge i harmònica -tot i que no sap tocar-la, però això és un secret- el sheriff Joe veu la llum del dia els divendres, dissabtes i diumenges amb l'objectiu d'oferir una proposta única a tothom que visita casa seva, l'hamburgueseria de temàtica western Big Joe (Carrer Cira de Girona, 5).

Quan l'establiment tanca les portes i en Joe es treu el barret de sheriff, Josep Albacete apareix d'entre les ombres, si bé actor i personatge no són tan diferents: "Els dos tenim una gran passió i històries a explicar". El carisma i naturalitat que el defineixen són el que l'ajuden dia rere dia a oferir una "experiència a mida per a cada client", a qui sap com dirigir-se basant-se en els quatre xerros que fa amb cadascun quan entren al Big Joe: "Parlant i observant es pot descobrir el tarannà de cada persona". "Intento que a la gent que ve aquí que li passin coses, i al més introvertit que li passin encara més", afirma, contundent.

Interior del Big Joe, hamburgueseria tematitzada en el vell Oest.

Interior del Big Joe, hamburgueseria tematitzada en el vell Oest. / Marc Martí Font

Com era d'esperar, la carta de l'establiment està construïda per tal de reforçar la identitat western, amb hamburgueses inspirades en personatges com l'explorador i showman Buffalo Bill; la pionera Calamity Jane; el temut bandoler Jesse James; la reina foragitada de l'Oest Belle Star; i el pistoler Billy The Kid. Per als més valents, el Big Joe proposa El Duel Final: qui sigui capaç de menjar-se una hamburguesa de dos quilograms en 30 minuts, i romandre 15 més assegut, no haurà de pagar l'àpat.

L'hamburguesa Calamity Jane.

L'hamburguesa Calamity Jane. / Big Joe

Alhora, una de les joies amagades de la carta de l'establiment són els pastissos de formatge elaborats per la dona d'Albacete, Mey, els responsables d'atorgar al Big Joe "el toc màgic de dolç". Per acabar d'arrodonir la presència familiar, el fill gran, "Little Joe", dona un cop de mà a la cuina, mentre que la seva filla "està esperant a la banqueta, a punt per ajudar". Els altres treballadors també formen part d'aquest imaginari western: "Aquí només tinc contractats autèntics vaquers".

L'hamburguesa Belle Star.

L'hamburguesa Belle Star. / Big Joe

Un negoci en constant evolució

Per què escollir aquesta temàtica per un restaurant? "El meu avi és d'Almeria i quan era jove feia els decorats de les pel·lícules de l'Oest que s'hi rodaven". Les històries que li explicava sobre aquest ofici van inspirar Albacete a l'hora de decorar el local. Així ho mostren les portes vaivé que donen la benvinguda al menjador, on la fusta és la protagonista, juntament amb els barrets de cowboy, retrats de tribus índies, muntures de cavall, atrapa somnis i telers, alguns regalats per clients: "Tothom que ha vingut ha aportat el seu granet de sorra". D'altres peces "les he comprat de segona mà o fabricat jo: pràcticament, això és un restaurant reciclat". Com a bon saló del vell oest, Big Joe també compta amb la seva barra de begudes, on Albacete serveix els Petons de Joe, els seus xarrups especials.

Barra de begudes del Big Joe.

Barra de begudes del Big Joe. / Marc Martí Font

Tot i ser un negoci ben establert a Quart i conegut passades les fronteres catalanes gràcies, en part, a les xarxes socials, el Big Joe es troba en constant evolució ben bé des que va néixer fa 12 anys sota el nom "Nou Quart". "Llavors, en Joe tenia un attrezzo més de Carnestoltes. Ara ja no és una disfressa, és roba", explica Albacete. Fins i tot, es va comprar un cotxe d'acord amb el personatge, un chevrolet amb el nom "El Camino".

El sheriff Joe amb el seu chevrolet &quot;El Camino&quot;.

El sheriff Joe amb el seu chevrolet "El Camino". / Marc Martí Font

A banda, el cowboy també està realitzant un grau universitari en teatre per tal que el personatge "no quedi obsolet". En la mateixa línia, Albacete està introduint un bingo al restaurant, i fa un any va estrenar el joc el Bang Bang Love: "És per a parelles, no puc dir res més". Qui vulgui saber de què tracten aquesta i altres experiències que es viuen al Big Joe, s'haurà d'atrevir a viatjar en el temps i travessar les portes d'aquest saloon.

