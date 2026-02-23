Castell Perelada i Quirat uneixen les cuines en un sopar a quatre mans a l’Empordà
El menú degustació va alternar plats de tots dos restaurants amb elaboracions centrades en producte de temporada i tècnica
Carxofa, llobarro, fideus a la cassola i civet de cérvol, entre els plats que Javi Martínez i Víctor Torres van servir als comensals
El restaurant Castell Peralada va ser l'escenari aquest diumenge a la nit d'un sopar a quatre mans amb el restaurant barceloní Quirat, amb un menú degustació creat per a l’ocasió pels xefs Javi Martínez i Víctor Torres. La proposta, servida només en horari de sopar, va alternar plats dels dos equips de cuina que perseguien posar en valor "el producte, la temporalitat i el treball tècnic que defineix cadascun dels projectes", segons han explicat els seus responsables.
L’àpat va començar amb una primera seqüència d'entrants "àgils i precisos". Quirat va servir bunyol de bacallà i xurro de porc, mentre que Castell Perelada va oferir caneló fred de carxofa, bolets i vieira i una combinació de peix llimona i porc ibèric.
El tram principal del sopar va portar elaboracions de més complexitat i fons culinari: carxofa brasejada amb faves, cloïsses i salsa verda; llobarro en suquet de moniato i castanya; fideus a la cassola amb guisat de tendons i gamba vermella; i un civet de cérvol amb remolatxa i xirivia, que va tancar la part salada del menú.
A les postres, el sopar va continuar amb propostes basades en làctics i receptes tradicionals reinterpretades: joies làctiques, mel i mató, i xocolata Jivara Lactée 40% amb tòfona i fruits secs, abans dels petit fours finals.
Els plats es van acompanyar d’un maridatge dissenyat per al sommelier Diego González, dels cellers Perelada. El preu del menú era de 150 euros per persona, amb el maridatge inclòs.
Javi Martínez, xef del Restaurant Castell Perelada, amb una estrella Michelin i dos sols Repsol, aposta per fusionar innovació i tradició, homenatjant antigues receptes catalanes i empordaneses reinterpretades per al paladar modern. Víctor Torres lidera la cuina de Quirat, a l’hotel InterContinental Barcelona, on té una estrella Michelin i un sol Repsol. També és el responsable de la proposta gastronòmica de Les Magnòlies d'Arbúcies, igualment amb estrella Michelin i sol Repsol. La seva cuina es basa, segons explicaven els responsables dfe l'àpat de Peralada, en "el respecte pel producte, la temporalitat i la tècnica, amb una visió contemporània del receptari català".
