Els 39 restaurants gironins recomanats reben la placa de la Guia Michelin
CaixaBank ha lliurat aquest dilluns els reconeixements als establiments de la província i als de la resta de Catalunya (excepte Barcelona ciutat i àrea metropolitana) i Andorra
CaixaBank ha lliurat aquest dilluns al vespre a l’Auditori de Girona les plaques que acrediten com a restaurants recomanats per la Guia Michelin 2026 un total de 39 establiments de les comarques gironines. En el mateix acte, fruit de l’acord de col·laboració entre l’entitat financera i la publicació francesa, s'han lliurat les plaques als restaurants recomanats de Tarragona, Lleida, la Catalunya central i Andorra. Segons les dades de l’organització, Catalunya compta amb 151 restaurants recomanats a la Guia Michelin 2026, repartits en 76 municipis. Per demarcacions, n’hi ha 83 a Barcelona (54 dels quals a la capital), 39 a Girona, 16 a Tarragona i 13 a Lleida.
A Girona, els restaurants recomanats són: SiNoFos, Nexe, Pocavergonya Bistró i Normal, a la ciutat de Girona; Entre dos Mons, Matsu Izakaya, Kaos, Dvisi i La Salinera a Palamós; Vicus i Pahissa del Mas a Pals; ROM i Sumac a Roses; a més de Cal Marquès (Camprodon), L’Atelier Dagà Clos (Llagostera), L’Eixida (Peratallada), Trumfes (Llívia), Compartir Cadaqués (Cadaqués), Sa Jambina (Calella de Palafrugell), El Roser 2 (L’Escala), Les Corones (L’Estartit), El Motel (Figueres), Quatre Vents 3.0 (Hostalric), Casamar (Llafranc), El Vaixell (Llançà), Pont Vell (Besalú), Can Roquet (Romanyà de la Selva), Reccapolis (Ripoll), Candlelight (S’Agaró), Maràngels (Sant Gregori), Can Jepet (Setcases), La Cuina de Can Simón (Tossa de Mar), Bell-Lloc (Santa Cristina d’Aro), Equilibri (Olot), 539, Plats Forts (Puigcerdà), Fontané (Sant Julià de Ramis), Toc al Mar (Aiguablava), Villa Más (Sant Feliu de Guíxols) i AlKostat del Mar (Begur).
L’obertura de l’acte ha anat a càrrec de Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, que definia la restauració com un sector "estratègic i resilient que combina tradició i modernitat generant un enorme impacte econòmic, social i cultural". També ha situat el suport al sector en la divisió especialitzada de l’entitat: “CaixaBank posa a la seva disposició Food&Drinks, la nostra divisió especialitzada que aporta atenció específica i solucions adaptades a les necessitats específiques del sector de la restauració".
La jornada ha inclòs una intervenció de Joel Castanyé, xef del restaurant La Boscana (Bellvís, Lleida), que ha resumit la seva visió amb una frase: “El futur passa per cuines arrelades al territori però amb mirada innovadora”.
El d'ahir és un dels dotze actes que està organitzant CaixaBank en diferents indrets de l'Estat espanyol per lliurar les seves plaques als restaurants recomanats per la Guia Michelin. N'hi ha més de 700, prop d'un vint per cent dels quals es troben a Catalunya. Michelin selecciona aquests establiments, segons un comunicat de CaixaBank, a partir de criteris com la qualitat del producte, el domini de les tècniques i coccions, l’harmonia de sabors, la personalitat de la cuina i la regularitat del nivell ofert entre visites.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una therian explica per què emula els animals: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros