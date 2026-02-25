Selva Cafè porta l’Equador a Girona amb un Sopar Tropical
El restaurant va reunir veïns de la ciutat i el cònsol de l’Equador a Barcelona el dissabte 21 de febrer en un àpat dedicat a la cuina equatoriana
El restaurant Selva Cafè d’Especialitat i Cuina Tropical, al carrer Migdia 15 de Girona, va celebrar el passat dissabte 21 de febrer un Sopar Tropical dedicat a la gastronomia equatoriana, amb un menú degustació que va proposar un viatge per diferents regions del país a través de plats tradicionals reinterpretats amb un enfocament contemporani.
Segons ha informat l’establiment, la proposta va mantenir “l’essència autèntica” dels ingredients i les receptes originals, tot oferint una selecció acurada de preparacions pensades per mostrar la diversitat culinària de l’Equador. L’acte va comptar amb la presència del cònsol de l’Equador a Barcelona, Patricio Garcés Ramírez, i de la seva dona, Mónica Cornejo, i va reunir també veïns i veïnes de Girona, en un ambient que el restaurant descriu com a “càlid i multicultural”.
Durant la vetllada, l'establiment va aprofitar per anunciar la propera obertura de Petit Selva, un nou espai situat al carrer Anselm Clavé, 10, a tocar de la plaça Independència a Girona. El projecte neix amb una orientació principalment de menjar per emportar i una oferta “100% llatina”, amb productes com pans de iuca, empanades de plàtan mascle, sánduche de chancho (entrepà de porc a l’estil equatorià), batuts de fruita natural i el seu cafè d’especialitat NOMAD.
Amb aquesta ampliació, el restaurant assegura que vol reforçar el seu compromís amb la difusió de la cultura gastronòmica tropical i amb la creació d’espais d’intercanvi cultural a través de la cuina.
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori
- L'Aeroport de Girona-Costa Brava, el millor aeroport europeu de la seva categoria segons els passatgers