Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironanous contenidors Gironacorredor mediterranifestival del circ Gironapremis EnderrockGuia MichelinGirona FC
instagramlinkedin

Selva Cafè porta l’Equador a Girona amb un Sopar Tropical

El restaurant va reunir veïns de la ciutat i el cònsol de l’Equador a Barcelona el dissabte 21 de febrer en un àpat dedicat a la cuina equatoriana

&quot;Ceviche de gambón&quot; marinat amb cítrics i cacauet.

"Ceviche de gambón" marinat amb cítrics i cacauet. / Selva

Redacció

Redacció

Girona

El restaurant Selva Cafè d’Especialitat i Cuina Tropical, al carrer Migdia 15 de Girona, va celebrar el passat dissabte 21 de febrer un Sopar Tropical dedicat a la gastronomia equatoriana, amb un menú degustació que va proposar un viatge per diferents regions del país a través de plats tradicionals reinterpretats amb un enfocament contemporani.

Segons ha informat l’establiment, la proposta va mantenir “l’essència autèntica” dels ingredients i les receptes originals, tot oferint una selecció acurada de preparacions pensades per mostrar la diversitat culinària de l’Equador. L’acte va comptar amb la presència del cònsol de l’Equador a Barcelona, Patricio Garcés Ramírez, i de la seva dona, Mónica Cornejo, i va reunir també veïns i veïnes de Girona, en un ambient que el restaurant descriu com a “càlid i multicultural”.

Clients del Selva Cafè durant el Sopar Tropical.

El cònsol de l’Equador a Barcelona, Patricio Garcés Ramírez, i la seva dona, Mónica Cornejo durant el Sopar Tropical. / Selva

Durant la vetllada, l'establiment va aprofitar per anunciar la propera obertura de Petit Selva, un nou espai situat al carrer Anselm Clavé, 10, a tocar de la plaça Independència a Girona. El projecte neix amb una orientació principalment de menjar per emportar i una oferta “100% llatina”, amb productes com pans de iuca, empanades de plàtan mascle, sánduche de chancho (entrepà de porc a l’estil equatorià), batuts de fruita natural i el seu cafè d’especialitat NOMAD.

Notícies relacionades

Amb aquesta ampliació, el restaurant assegura que vol reforçar el seu compromís amb la difusió de la cultura gastronòmica tropical i amb la creació d’espais d’intercanvi cultural a través de la cuina.

Plat a base de plàtan mascle i cacauet cuinat en una cassola de fang.

Plat a base de plàtan mascle i cacauet cuinat en una cassola de fang. / Selva

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents