Un restaurant gironí és la millor obertura de 2025 a tot Espanya
La Guia Macarfi també situa cinc establiments de la província entre els vint millors de Catalunya
El restaurant Fontané de Sant Julià de Ramis ha estat elegit per la Guia Macarfi com la millor obertura de l'any 2025 a tot Espanya. L'edició de 2026 de la publicació, que ha estat presentada aquesta setmana a Madrid, ha proclamat Ca l'Enric, de la Vall de Bianya, com el millor restaurant de les comarques gironines (El Celler de Can Roca de Girona figura en una categoria a part, Top of the Tops), i situa cinc establiments de la província entre els vint millors de Catalunya.
Fontané és l'últim projecte dels germans Roca i està emplaçat a la fortalesa de Sant Julià de Ramis, al mateix recinte on hi ha l'hotel i el restaurant Esperit Roca, amb una estrella Michein. El restaurant, que va obrir les portes la primavera passada, homenatja la mare dels Roca, la cuinera Montserrat Fontané, tant amb el nom de l'establiment com per la seva aposta per la cuina tradicional catalana, encara que amb una mirada actualitzada. Aquesta aposta ha estat reconeguda ara per la Guia Macarfi, que l'ha considerat la millor obertura de 2025 a Espanya, per davant del restaurant Itzuli de Sant Sebastià (amb una estrella Michelin) i Ancestral de Pozuelo de Alarcón, també amb una estrella.
La Guia Macarfi de 2026 també ha situat cinc restaurants de les comarques gironines entre els vint millors de Catalunya, en un rànquing que lidera Cocina Hermanos Torres, de Barcelona. Ca l'Enric, de la Vall de Bianya, és al cinquè lloc, Les Cols d'Olot i Miramar de Llançà són al desè i a l'onzè, respectivament, Els Tinars de Llagostera és al quinzè i Bo.TiC de Corçà, al vintè.
Ca l'Enric també lidera el llistat Top 25 dels millors restaurants de les comarques gironines que ofereix aquesta publicació, seguit, fins a la desena posició, per Les Cols, Miramar, Els Tinars, Bo.TiC, L'Aliança (Anglès), El Motel (Figueres), Candlelight (s'Agaró), Les Magnòlies (Arbúcies) i 539, Plats Forts (Puigcerdà).
La Guia Macarfi va néixer l'octubre del 2015 com un projecte urbà centrat a Barcelona, on es ressenyaven els restaurants més interessants de la ciutat. Onze anys després, la guia ha evolucionat fins a cobrir per primera vegada tota l'Espanya peninsular, ampliant la seva presència de 8 a 15 comunitats autònomes: Catalunya, Madrid, Euskadi, La Rioja, Comunitat Valenciana, Andalusia, Cantàbria, Principat d'Astúries, Galícia, Aragó, Navarra, Regió de Múrcia i Castella. El proper pas serà el 2027, amb la incorporació de les illes per completar la cobertura de tot el territori nacional.
El funcionament de la guia es basa en un ampli sistema de valoració col·lectiva. Actualment analitza i puntua prop de 5.000 restaurants a partir de les crítiques realitzades per més de 2.000 gastrònoms locals, anomenats ambaixadors. Aquests col·laboradors aporten les seves opinions i puntuacions de manera lliure, desinteressada i anònima. Totes les ressenyes rebudes sobre un mateix establiment s'integren en una única crítica final, que sintetitza el sentir general dels ambaixadors i ofereix, segons els responsables de la publicació, "una visió global, objectiva i contrastada de cada restaurant".
