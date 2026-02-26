Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
professora Empuriabravadesaparegut SusquedaAntonio Tejero FigueresAxelle Merceronsensellar GironaCarmen Thyssenviolació ValènciaMercadona
instagramlinkedin

Sorteig 2x1 "Premis Girona Delícia"

Premis Girona Delícia

Premis Girona Delícia

Vols viure una nit plena de sabor, talent i emoció?

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 2 entrades dobles (2x1) per assistir als Premis Girona Delícia, organitzats pel Diari de Girona i Prensa Ibérica, el proper 11 de març al Palau Firal de Girona.

Una vetllada única per celebrar la gastronomia, els productes del territori i els professionals que fan gran la nostra cuina.

Durant la gala gaudiràs de música en viu, aperitius de proximitat, un sopar exclusiu de la mà del Molí de l’Escala i viuràs en directe el lliurament de premis de la primera edició d’aquest esdeveniment tan especial.

Una experiència gastronòmica que neix amb la voluntat de posar en valor el talent, la qualitat i la riquesa culinària del nostre territori.

Notícies relacionades

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 9 de març abans de les 12 hores), els guanyadors rebran les invitacions per correu electrònic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
  2. La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
  3. Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
  4. Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
  5. Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
  6. La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
  7. Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
  8. Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic

Un restaurant gironí és la millor obertura de 2025 a tot Espanya

Un restaurant gironí és la millor obertura de 2025 a tot Espanya

Torroella treu a subhasta de nou l'habitatge noucentista Casa Salieti de Rafael Masó i l'antic pub Saratoga

Torroella treu a subhasta de nou l'habitatge noucentista Casa Salieti de Rafael Masó i l'antic pub Saratoga

Sorteig 2x1 "Premis Girona Delícia"

Sorteig 2x1 "Premis Girona Delícia"

El grup Estabanell inicia els tràmits per impulsar noves instal·lacions eòliques a Girona

El grup Estabanell inicia els tràmits per impulsar noves instal·lacions eòliques a Girona

“Naturalment”, l'aposta per projectar una destinació tranquil·la i autèntica a Torroella–l’Estartit–Medes

“Naturalment”, l'aposta per projectar una destinació tranquil·la i autèntica a Torroella–l’Estartit–Medes

La gironina ENIER celebra 75 anys amb 7 milions de facturació i més de 200 productes fabricats cada any

La gironina ENIER celebra 75 anys amb 7 milions de facturació i més de 200 productes fabricats cada any

Girona preveu que la proposta de la nova ordenança de tinença animal estigui enllestida aquesta primavera

Girona preveu que la proposta de la nova ordenança de tinença animal estigui enllestida aquesta primavera

Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat

Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat
Tracking Pixel Contents