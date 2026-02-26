Sorteig 2x1 "Premis Girona Delícia"
Vols viure una nit plena de sabor, talent i emoció?
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 2 entrades dobles (2x1) per assistir als Premis Girona Delícia, organitzats pel Diari de Girona i Prensa Ibérica, el proper 11 de març al Palau Firal de Girona.
Una vetllada única per celebrar la gastronomia, els productes del territori i els professionals que fan gran la nostra cuina.
Durant la gala gaudiràs de música en viu, aperitius de proximitat, un sopar exclusiu de la mà del Molí de l’Escala i viuràs en directe el lliurament de premis de la primera edició d’aquest esdeveniment tan especial.
Una experiència gastronòmica que neix amb la voluntat de posar en valor el talent, la qualitat i la riquesa culinària del nostre territori.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 9 de març abans de les 12 hores), els guanyadors rebran les invitacions per correu electrònic.
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic