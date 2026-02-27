"Del territori al paladar": un tast guiat per als amants del producte del Ripollès
El cuiner i divulgador gastronòmic David Sanglas conduirà aquesta activitat el dissabte 7 de març al Centre d'Informació del Parc Natural a Setcases
Tres formatges, tres embotits i tres begudes de la marca de garantia Producte del Ripollès seran els protagonistes d'un tast dirigit pel cuiner David Sanglas el pròxim dissabte 7 de març, de 17 a 19.30 hores, al Centre d'Informació del Parc Natural a Setcases.
A través d'aquesta experiència sensorial, el també divulgador gastronòmic - en espais com el programa de TV3 La Selva - donarà a conèixer el procés d'elaboració, les notes aromàtiques i gustatives i com maridar els diferents productes.
Aquells interessats a assistir al tast, amb un preu de 3 euros, poden realitzar la reserva prèvia en el següent formulari.
