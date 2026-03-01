Un jurat transversal per als Premis Girona Delícia
Un grup de professionals de llarga trajectòria i gran prestigi en el sector gastronòmic són els encarregats de seleccionar els guardonats en la primera edició d’aquests reconeixements que impulsa Diari de Girona
El dimecres 11 de març, en una gran gala al Palau de Fires de Girona, seran lliurats els primers Premis Girona Delícia, que impulsa Diari de Girona amb la voluntat de reconèixer mèrits especials de persones, empreses, entitats i iniciatives relacionades amb el sector gastronòmic de les comarques gironines. Els guardons, que tenen nou categories, els decideix un jurat que està format per professionals de llarga trajectòria i ampli prestigi en aquest món, i que en les últimes setmanes ha elegit i valorat candidats per als guardons.
Diumenge que ve, 8 de març, Diari de Girona anunciarà els guanyadors d’aquesta primera edició dels premis, que es concedeixen en les categories següents:
- Premi Productor: Reconeix la tasca de productors de matèria primera, com ara pagesos, pescadors, ramaders o altres professionals o empreses dedicats al sector primari, que destaquin per la qualitat del producte, el respecte pel medi, la sostenibilitat i l’arrelament al territori.
- Premi Elaborador: Guardona professionals o empreses que transformen la matèria primera en productes alimentaris o relacionats amb la gastronomia, valorant especialment el saber fer, la qualitat, la trajectòria, la identitat pròpia i la innovació en els processos d’elaboració.
- Premi Celler: Premia un celler pel seu projecte vitivinícola, recorregut o aportació al sector del vi, especialment rellevant a les comarques gironines (per això disposa d’una categoria pròpia separada de la dels elaboradors).
- Premi Comerç: Distingeix establiments o professionals dedicats a la venda i distribució (i elaboració, si és el cas) de productes alimentaris o relacionats amb la gastronomia, valorant la prescripció, la proximitat, el tracte amb el client i el compromís amb el producte de qualitat.
- Premi Iniciativa: Guardona un projecte, acció o iniciativa destacada per la seva capacitat d’innovació, impacte social, cultural o territorial, així com per la seva contribució al desenvolupament i promoció del sector.
- Premi Sala: Reconeix professionals de sala, com cambrers, sommeliers, coctelers, baristes o equips d’atenció al client, que destaquin per l’excel·lència en el servei, el coneixement del producte i la capacitat de crear experiències gastronòmiques de valor.
- Premi Cuina: Guardona cuiners, equips de cuina, projectes de cuina popular, restauració col·lectiva o serveis de càtering, valorant elements com la qualitat culinària, la coherència del projecte, la creativitat, l’ús responsable del producte o l’arrelament a la tradició.
- Premi Jove Professional: Premia joves professionals que representin el relleu generacional en el sector, destacant pel seu talent, projecció, compromís i capacitat d’innovació dins del seu àmbit d’actuació, qualsevol relacionat amb la gastronomia.
- Premi Trajectòria: Homenatja una persona o projecte amb una llarga i reconeguda trajectòria professional, que hagi contribuït de manera significativa al desenvolupament, la dignificació i la projecció del sector a les comarques gironines al llarg del temps.
Els membres del jurat
Els candidats a aquests premis, i la decisió final sobre els guardonats, l’adopta un jurat convocat per Diari de Girona, amb la intenció que sigui molt transversal i que els seus integrants siguin professionals de primer nivell. Seguint aquesta premissa, el jurat dels premis està integrat per:
- Toni Gerez: Cap de sala i sommelier del restaurant Castell Perelada (una estrella Michelin), expert en el món del formatge.
- Iolanda Bustos: Cuinera i divulgadora gastronòmica, coneguda com «la xef de les flors».
- Venanci Grau: Fructicultor, expresident del Consell Regulador de la IGP Poma de Girona.
- Anna Vicens: Enòloga i sommelier, presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers i coordinadora dels equips de tast de la Guia de Vins de Catalunya.
- Pep Nogué: Cuiner, gastrònom i comunicador, col·labora amb el segell de qualitat «Girona Excel·lent» de la Diputació de Girona i dirigeix la Guia Augusta.
- Jordi Garcia: Director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.
- Alfons Petit: Periodista, cap de redacció de Diari de Girona, responsable de Girona Delícia.
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Famílies de Santa Coloma de Farners es queden sense plaça a una aula de nadons perquè no donen permís per obrir-la