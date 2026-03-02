Quatre segles de tradició familiar: "Cada vi d'autor que elaborem és una emoció, una sensació diferent"
Amb una producció anual d'entre vuit mil i quinze mil ampolles, el celler Castelló Murphy elabora el seu producte amb mètodes artesanals i ancestrals, respectuosos amb la terra i l'entorn
Cada vi elaborat s'ha batejat amb noms evocadors com Aluca, que significa "el que il·lumina"; Samas, déu del sol de l'antiga Babilònia o Zelabi, inspirat en Marcel Duchamp
Cristina Vilà Bartis
Al celler Castelló Murphy, cada anyada és diferent. Malgrat tenir força hectàrees treballades, la producció és petita, factor que té a veure amb el baix rendiment de les vinyes. Es produeixen entre vuit i quinze mil ampolles, a banda de vendre raïm a la cooperativa de Garriguella. "No collim massa quilos, però és de molta qualitat perquè el raïm és molt sans", asseguren.
Cada vi que creen és diferent i això, afirma Joan Castelló, "és una emoció, són sensacions diferents". Així, els vins que elabora el pare no són com els que fa el fill, cada un té la seva personalitat tot i que comparteixen una mateixa filosofia. "Són vins d’autor i això és molt interessant", reconeixen. Gabriel Castelló desvela alguns dels secrets com minimitzar els additius, posar poc o res de sulfurós, no filtrar-los ni amb paper perquè "es considera més l’autenticitat de la fruita del vi" o no posar tanta bota. És a dir, "és el raïm, el fermentes i és aquest el que passa a ser vi, és fruita només, no té res més", explica el jove viticultor, conceptes que van explorant i canviant "per acompanyar més el raïm i no ser un laboratori on has d’afegir mil coses perquè aquell vi tasti igual que cada any".
Aplicant mètodes ancestrals de monjos benedictins
Avui dia, el celler Castelló Murphy ofereix una dotzena de vins, cada un diferent ja sigui perquè està elaborat amb una varietat diferent, amb un cupatge varietat, amb àmfora, bota o inox o amb més o menys temps en ampolla. També elaboren vins espumosos -els Deixebles i el Ventrastal- seguint un mètode ancestral per atrapar el gas dins l’ampolla de manera natural descobert per uns monjos benedictins del sud de França al segle XVIII que durant un temps es va perdre i que ara recuperen cellers petits i artesans com aquest de Rabós d’Empordà. "És un mètode més senzill de fer, tot i que molt manual, però que, al final, representa molt millor els projectes artesanals", assegura Gabriel Castelló. Al seu costat, també destaquen vins que elaboren amb àmfores que van adquirir el 2020, tres d’elles de 300 litres fetes per un ceramista de la Bisbal amb argila vermella. "Quan hi poses el vi obtens un producte molt mineral i terrós, és el mateix recipient que feien servir els romans i, fins i tot, els georgians, precursors del vi fa milers d’anys. Explorant aquests materials és com tornar als orígens més antics i fan uns vins molt bons", admet.
Noms singulars, visites guiades i tasts col·lectius
Rere els noms de cada vi del celler Castelló Murphy s’hi amaga una història molt lligada, en aquest cas, a Juliette Murphy. Per exemple, Aluca, un vi de l’anyada del 2021, és un homenatge al seu germà Lucas que va morir. Lucas, diu Murphy, significa "el que il·lumina". El nom, doncs, els va servir per "assentar les bases" del camí a fer. Van continuar amb aquesta dinàmica i, l’any següent, va néixer el vi negre Samas, que remet al déu del Sol de l’antiga Babilònia, i, més tard, el rosat Ixent. A la llista s’afegeix el Zelabi, inspirat en el pintor Marcel Duchamp o el blanc Liber, en el déu del vi.
Tots aquests vins van acompanyats d’unes etiquetes especials que són fragments de peces de quadres que ja tenen uns anys de Juliette Murphy, seleccionats del seu taller quan el vi ja estava elaborat. "Es tractava de cercar la connexió amb el vi", comenten convençuts que aquests noms i dissenys són un valor afegit al producte, que el completen. En aquest sentit, Gabriel Castelló explica que la família té cura de tot: des de la vinya fins al disseny de les etiquetes, "és un procés integral". Es complementa, a més, organitzant visites guiades i tasts col·lectius, experiències al celler que els connecten amb els productors i amb les que descobreixen els secrets d’uns vins presents en restaurants, botigues i alguns supermercats, i els d’una casa centenària. "Aquesta energia es nota", diu Joan Castelló.
El secret de tot és, reflexiona el seu fill, "mantenir les arrels però portant unes dinàmiques noves". També "noves idees", afegeixen els seus pares feliços de veure com, sense esperar-ho, el seu fill dona continuïtat al projecte familiar sabent que "no és fàcil". Aquest desig de tirar endavant enllaça amb la idea del col·lectiu Albera Dinàmica del qual forma part junt amb La Gutina, Vinyes Tortuga, Roger Viusà vinyataire i Rim i que agrupa els cellers que tenen vinyes i fan vi a l’Albera. "Fa il·lusió tenir aquests projectes de reactivació del territori", diu Gabriel Castelló qui remarca que "el que dona sentit a aquests pobles a l’Albera són els cellers, és l’economia de la zona". Ell posa per davant "valors que preserven com el respecte a la tradició i mantenir la vida i el paisatge en el món rural". Joan Castelló conclou que "la satisfacció de fer una cosa teva i que els altres el gaudeixin, no té preu. Ser autònoms, fer el que ens agrada i crear un producte és una meravella".
