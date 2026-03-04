Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els arrossos mariners donen el tret de sortida a una nova edició de "Mestres i Mestresses dels Fogons"

La proposta es farà aquesta tarda a l'Espai del Peix de Palamós, i té per objectiu divulgar la gastronomia marinera tradicional del municipi mitjançant tres demostracions gratuïtes de cuina en directe

Imatge d'arxiu d'una sessió de l'activitat “Mestres i Mestresses dels Fogons” a l’Espai del Peix

Redacció

Redacció

Palamós

L'arròs és un producte del territori i la base d'una gran quantitat de plats de cuina marinera a Palamós. És per això que el Museu de la Pesca ha dedicat la primera sessió de l'activitat "Mestres i Mestresses dels Fogons" a donar a conèixer algunes modalitats de la cuina tradicional a partir d'aquest aliment.

La propostaes farà aquesta tarda a les 18 h a l'Espai del Peix, amb accés gratuït, i forma part d'un cicle de tres demostracions de cuina en directe centrades a divulgar la gastronomia marinera tradicional amb la base del peix de Palamós.

Després d'aquesta primera sessió, el calendari seguirà l'1 d'abril amb la jornada dedicada a presentar receptes de suquet de peix. La temporada es tancarà el 29 d'abril amb la cuina marinera del peix blau.

Aquesta activitat està inclosa en el programa Memòria Viva del Museu de la Pesca, el programa d'activitats etnològiques per a la recerca i divulgació del patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava, i en el marc de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya.

