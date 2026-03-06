Reinterpretant llibres i cuina en un mateix espai
El Bar del Teatre de Salt serà l'escenari durant el març d'una sinergia entre literatura i gastronomia, en què autors premiats realitzaran un col·loqui dels seus darrers llibres acompanyat d'un sopar elaborat per un xef convidat
De la mateixa manera que una obra literària pot ser interpretada segon qui la llegeixi i quan, la gastronomia també pot prendre mil i una formes, depenent el xef que estigui davant els fogons. El Bar del Teatre de Salt va ser escenari ahir d'aquesta idea gràcies a l'activitat "Sopa de lletres", on quatre autors premiats conversen sobre el seu darrere llibre i escullen quins plats formaran part del sopar posterior, elaborat per un xef convidat.
L'encarregada de donar el tret de sortida a la proposta va ser Estel Solé, autora d''Aquest tros de vida, premi Ramon Llull 2025. Durant la conversa amb la directora d'Edicions de la Ela Geminada, Laia Regincós, Solé va posar el focus en el procés creatiu que ha viscut durant els quatre anys de redacció de la novel·la, marcat pel "no voler escriure sobre cap tema en concret": "No soc conscient d'algunes de les decisions que he pres, i, pe bé o per mal, la novel·la s'impregna d'això".
Per exemple, referint-se a la Lena, la protagonista del llibre, Solé va afirmar que "no vaig decidir que fos feminista". Tanmateix, Solé va remarcar que deixa a l'aire la interpretació global de la novel·la: "De què tracta ho decidim entre tots. Cadascú, en funció de les circumstàncies que visqui, en traurà unes conclusions o unes altres".
L'hora del sopar
Aquesta idea d'interpretació es va traslladar als fogons: una sopa de carxofes, bacallà i pastís de llimona van conformar els plats escollits per Solè per al sopar posterior del col·loqui. El xef de Can Xapes, Lluc Quintana, en va fer la seva pròpia lectura "partint de la innovació però sense desmarcar-me dels gustos de sempre".
Va encetar el menú amb una "petita coca de brioix amb pesto de tomàquet, anguila fumada i sorra d'olives" per obrir l'apetit dels comensals. La crema del primer plat combinava carxofes i llémenes, "de sabor similar", acompanyades d'ou poché, una mica de pernil ibèric i avellanes. Al seu torn, el bacallà, confitat a baixa temperatura, va anar acompanyat de botifarra, salsafins i fevetes saltejades.
En la mateixa línia d'oferir un menú personalitzat, el pastís de llimona es va transformar en una crema acompanyada de pa de pessic de mantega, mousse de gelat de mandarina i melmelada d'albercoc i llimona. Tot plegat, fent ús de producte de temporada, una de les signatures de Can Xapes, reconegut amb el premi Bib Gourmand de la guia Michelin.
Alhora, Quintana va explicar que part de l'essència de l'establiment té a veure amb "la presència de gustos tradicionals, però millorats": "Per exemple, m'encantaven les faves que feia la meva àvia, però estaven passades de cocció. Ara que tinc més coneixement, les cuino poc saltejades".
El cicle "Sopa de lletres" continuarà el dijous 12 de març amb Montse Albets i el seu llibre Només terra, només pluja, només fang (premi Llibreter 2025), amb menú del xef d'El Brot Isaac Jover; el 19 de març amb Rosita (premi Prudenci Bertrana 2025), de Pep Prieto i sopar d'acompanyament de la mà de xef Vivancos, del Petit Racó de Salt; i finalitzarà amb Miquel Berga i Eileen. Retrat d'un matrimoni (premi Joanot Martorell 2025) i sopar a càrrec de Jordi Parés, xef de l'escola taller TAKKOKEN.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi